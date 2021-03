POULIN, Jacqueline Renaud



À Montréal, le 3 mars 2021, à l'âge de 99 ans, est décédée Mme Jacqueline Renaud, épouse de feu Louis-Philippe Poulin. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Claude (Diane Carpentier), Jacques (Sylvie Pitre) et Nicole (Michel Langlois); ses petits-enfants, ses arrière- petits-enfants, sa soeur Gisèle ainsi que plusieurs parents. Tout au long de sa vie, elle a démontré une grande générosité envers son prochain. Elle fut une mère aimante et dévouée. Les gens qui l'ont côtoyée se souviendront de sa gentillesse, de son sens de l'humour et de son talent pour la peinture. La famille recevra les condoléancesauLa famille tient à remercier le personnel du Manoir de l'Acadie ainsi que le personnel de l'hôpital du Sacré-Coeur de Montréal pour leur soutien et les bons soins prodigués. Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'hôpital du Sacré-Coeur de Montréal serait apprécié en sa mémoire.