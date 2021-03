Agglomération de Québec: les besoins des parcs industriels seront sondés

La Corporation des parcs industriels (CPI) entreprend une vaste étude afin de cerner les besoins de plus de 3000 entreprises de l’agglomération de Québec.

Réalisée au coût de 800 000$, cette étude est financée à hauteur de 600 000$ par la Ville de Québec, par l’entremise de Vision entrepreneuriale Québec 2026, et de 200 000$ par le Secrétariat à la Capitale-Nationale. L’exercice, qui connaîtra son aboutissement à l’été 2022, a démarré en février dernier.

«C’est une suite logique à ce qu’on a fait dans les dernières années», a affirmé Pierre Dolbec, président de la CPI.

Cette fois-ci, l’enquête, intitulée La Grande corvée des besoins des parcs industriels, ira beaucoup plus loin. L’exercice permettra de constituer une banque de données regroupant près de 50 champs de recherche sur chacune des entreprises présentes dans les zones et les parcs industriels.

La pandémie change la donne

Cet outil devrait permettre de guider les diverses instances dans la prise de décisions. M. Dolbec donne en guise d’exemple le secteur de l’emploi. L’enquête mettra en lumière quels types d’emploi sont les plus recherchés.

«Est-ce qu’il s’agit d’entreprises qui importent, qui exportent? Est-ce que le siège social est à Québec? Est-ce que les entreprises sont propriétaires ou locataires? Cela va donner des outils de travail à la Ville de Québec et au gouvernement provincial pour prendre des décisions vraiment plus éclairées», a dit M. Dolbec.

Avec la pandémie, qui change la donne au niveau économique, l’évaluation des besoins des entreprises dans les secteurs manufacturiers, industriels et commerciaux s’avère indispensables, selon lui.

Les 3000 entreprises des zones et des parcs industriels de l’agglomération de Québec génèrent plus de 60 000 emplois.

De plus, l’étude devra mesurer et documenter le développement des entreprises et établir les grandes priorités. Le mandat a été confié à Alain Aubut, ancien président et chef de la direction de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec, maintenant directeur des projets spéciaux à la CPI.

Parallèlement à l’enquête, le projet prévoit aussi une veille qui permettra de repérer et de soutenir les secteurs en émergence dans les zones et les parcs industriels.

Les démarches pour mener à terme cette enquête ambitieuse ont débuté l’automne dernier. Les ententes ont été finalisées au début de l’année.

«Avec les enjeux environnementaux et technologiques issus de la pandémie, les entreprises n’ont pas le choix. Elles doivent se réinventer et améliorer leurs processus. C’est l’information qu’on veut aller chercher. Quels sont les besoins prioritaires? De quelle façon on peut travailler pour optimiser la productivité et la performance de nos entreprises dans les parcs?», a dit Alain Aubut lors de la présentation du projet aux gouverneurs et aux partenaires.

«Avec la Grande corvée, nous allons alimenter beaucoup les réflexions et les contenus pour répondre à la mission de la Corporation», a-t-il ajouté.

Selon Pierre Cassivi, fondateur-président-directeur général de la CPI et instigateur du projet, il s’agit de «la plus grande enquête historique sur les besoins des entreprises des parcs industriels de l’agglomération de Québec jamais réalisée à ce jour.»