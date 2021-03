Ancienne église Saint-Coeur-de-Marie: le promoteur revient à la charge avec son projet

C’est une «erreur de communication» de la part de la Ville de Québec qui a nui au projet de construction sur le site de l’ancienne église Saint-Cœur-de-Marie, plaide le promoteur, qui a toujours l’intention d’y construire un édifice.

Le promoteur Louis Lessard a utilisé la voie écrite, mercredi, pour réagir à la suite de son désistement de la poursuite de 17 millions $ qu’il a intentée contre la Ville de Québec. Il affirme dans un communiqué qu’il souhaite maintenant «tourner la page» sur cet épisode.

Il se désole cependant des «déclarations incendiaires» du maire Régis Labeaume et de son ancienne conseillère Julie Lemieux. Le maire a affirmé mardi que le promoteur a réalisé qu’il avait «une mauvaise cause entre les mains» et que la poursuite avait «sali des réputations», dont celle de Mme Lemieux. Cette dernière a exprimé combien l’épisode a été pénible pour elle et confié qu’elle envisageait de possibles recours judiciaires contre M. Lessard.

Le promoteur a quant à lui soulevé des «aveux» de Mme Lemieux et du directeur des grands projets, Charles Marceau, lors du procès tenu ce mois-ci. Mme Lemieux a indiqué qu’il y avait eu un «manque de communication» entre elle et M. Marceau sur l’ouverture de la Ville devant la réalisation d’un projet sur le site de l’église. Une information que l’équipe de M. Lessard dit avoir apprise lors du procès.

Charles Marceau a quant à lui admis s’être senti «minable» de devoir annoncer au promoteur que l’église ne pourrait plus être détruite, après la réalisation d’un sondage qui tâtait le pouls des citoyens sur leur attachement au bâtiment.

L’entreprise de M. Lessard dit avoir «pris l’initiative de mettre fin à ses recours afin de regarder vers le futur et pour collaborer de bonne foi avec la Ville à la réalisation du plus beau projet immobilier de Québec et ceci dans le but de permettre aux deux parties de consacrer leurs ressources et effort sur les effets positifs d’un projet au lieu des effets négatifs d’un procès».

Le promoteur déposera ses demandes et des plans à jour «au cours des prochains jours afin d’aller de l’avant avec ce magnifique projet et pour mettre derrière elle l’imbroglio décrit lors du procès par Mme Lemieux et M. Marceau».

Le promoteur a choisi de ne pas accorder d’entrevues aux médias.