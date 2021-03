André Tourigny obtient un gros mandat de Hockey Canada

L’entraîneur québécois André Tourigny a signé un contrat d’un an avec Hockey Canada, mercredi, et travaillera pour la formation canadienne dans quatre tournois internationaux, dont aux Jeux olympiques, agissant par ailleurs comme instructeur-chef au Championnat du monde 2022 et au Mondial junior de la même année.

Tourigny est ainsi le premier entraîneur à temps plein du programme masculin depuis Marc Habscheid en 2005. Le pilote des 67’s d’Ottawa sera aussi adjoint au Championnat du monde 2021 prévu à Riga et aux Jeux olympiques d’hiver de Pékin l’an prochain. Malgré cette embauche, il demeurera à l’emploi de l’équipe ottavienne évoluant dans la Ligue junior de l’Ontario et «reprendra ses occupations à temps plein une fois son mandat avec Hockey Canada terminé».

«C’est un honneur et un privilège d’avoir la confiance de l’organisation et de faire partie du personnel des entraîneurs à quatre événements prestigieux comme le Championnat mondial, le Championnat mondial junior et les Jeux olympiques, a déclaré le principal concerné dans un communiqué. Ce n’est pas une décision facile de m’absenter de la famille des 67’s d’Ottawa et je suis extrêmement reconnaissant envers les propriétaires du Ottawa Sports and Entertainment Group, ainsi que tous les membres du personnel des activités hockey et de la direction, qui m’accordent ce privilège.»

«Nous sommes extrêmement enthousiastes d’accueillir André Tourigny au sein de Hockey Canada comme entraîneur à temps plein pour la saison 2021-2022, puisque sa vaste expérience au hockey fait de lui un atout pour nos équipes nationales, a indiqué Scott Salmond, premier vice-président des équipes nationales chez Hockey Canada. Les connaissances, la vision et l’expérience internationale d’André seront déterminantes pour appuyer notre organisation dans la préparation en vue des Jeux olympiques d’hiver. [...] André contribuera aussi à nos efforts auprès des joueurs et entraîneurs de la prochaine génération par son implication au sein de nos programmes de développement.»

Tourigny a mené le Canada vers la médaille d’argent comme pilote au dernier Mondial junior. Comme adjoint, il avait obtenu l’or en 2020 ainsi que l’argent en 2010 et 2011. Entraîneur de l’année en titre de la Ligue canadienne de hockey, il a été entraîneur-chef et vice-président des activités hockey des 67’s au cours des quatre dernières saisons.

