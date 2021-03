Aston Martin: le vert de l’espoir?

La saison 2021 du Championnat du monde de Formule 1 prend son envol en fin de semaine à l’occasion du Grand Prix de Bahreïn, qui aura lieu dimanche au circuit de Sakhir. Aujourd’hui, nous vous proposons un bref survol des écuries Aston Martin, McLaren, Alfa Romeo, Alpine et AlphaTauri, ainsi que des pilotes qui porteront leurs couleurs.

Le Montréalais Lawrence Stroll a fait coup double en se portant acquéreur, en compagnie de partenaires d’affaires fortunés, du constructeur britannique Aston Martin. Cette démarche a pour but non seulement de redorer le blason de cette marque au passé prestigieux, mais aussi de faire revivre cette bannière en F1 après plus de 60 ans d’absence.

• À lire aussi: Red Bull: enfin la vraie menace?

• À lire aussi: Ferrari: la lumière au bout du tunnel?

• À lire aussi: Mercedes: la passe de huit?

Photo AFP

Sous sa livrée verte, cette voiture est sans contexte l’une des plus belles du plateau. L’écurie Racing Point est morte, vive Aston Martin !

Photo courtoisie, Aston Martin Cognizan

Si, sans surprise, le paternel confie à nouveau le volant de l’une des monoplaces à son fils Lance, il a pris le pari de libérer Sergio Pérez, pourtant une valeur sûre, pour faire appel aux services du vétéran Sebastian Vettel, dont le parcours brouillon l’an dernier chez Ferrari n’est pas sans susciter certaines inquiétudes sur sa motivation.

Photo AFP

Moteur : Mercedes

Débuts en F1 : 1959, Pays-Bas

GP disputés : 5

Victoire : 0

Podium : 0

Position de tête : 0

Titre des constructeurs : 0

Titre des pilotes : 0

► Classement des constructeurs

◆ Force India

2016

4e

173 pts

0 vict.

2017

4e

187 pts

0 vict.

2018

7e

52 pts

0 vict.

◆ Racing Point

2019

7e

73 pts

0 vict.

2020

4e

195 pts

1 vict.

► Aux essais privés à Bahreïn

Pilote Chrono Tours Rang Lance Stroll 1 min 30,460 s 197 12e Sebastian Vettel 1 min 33,742 s 177 20e

# 5 Sebastian Vettel

Photo AFP

Allemagne | 33 ans

◆ Écuries en F1 : BMW-Sauber (juin 2007), Toro Rosso (août à octobre 2007, 2008), Red Bull (2009 à 2014), Ferrari (2015 à 2020), Aston Martin (2021)

◆ Débuts en GP : États-Unis 2007 (8e)

◆ 1re victoire : Italie 2008

◆ GP disputés : 257

◆ Victoires : 53 |

◆ Podiums : 121

◆ Positions de tête : 57

◆ Quadruple champion du monde : 2010, 2011, 2012, 2013

# 18 Lance Stroll

Photo AFP

Canada | 22 ans

◆ Écuries en F1 : Williams (2017, 2018), Racing Point (2019, 2020), Aston Martin (2021)

◆ Débuts en GP : Australie 2017 (abandon)

◆ 1re victoire : —

◆ GP disputés : 78

◆ Victoire : 0

◆ Podiums : 3

◆ Position de tête : 1

◆ Meilleur classement au championnat du monde : 11e en 2020