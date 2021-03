Chuck Fletcher garde le cap

Même si les Flyers de Philadelphie traversent une période difficile et qu’ils sont pour le moment exclus du portrait des séries éliminatoires dans la section Est, le directeur général Chuck Fletcher refuse d’abandonner et de liquider des actifs d’ici la date limite des transactions, le 12 avril.

La formation de la Pennsylvanie est actuellement au cœur d’une série de trois défaites et n’a remporté que trois de ses 10 dernières parties. Sa fiche globale de 15-12-4 la place au cinquième échelon, à deux points des Bruins de Boston qui ont cependant trois matchs en main.

Or, Fletcher a indiqué lors d’une conférence de presse, mercredi, qu’il tâtait le terrain pour améliorer sa formation et qu’il était beaucoup plus l’instigateur des discussions que le contraire. La tâche sera toutefois compliquée en raison du plafond salarial de la Ligue nationale de hockey (LNH), qui risque de rester identique pendant quelques saisons.

«Nous ne sommes certainement pas des vendeurs présentement, a-t-il statué. J’ai été beaucoup plus agressif que d’autres [DG], simplement en regardant différentes options. [Mais] il n’y a pas beaucoup d’équipes prêtes à accepter des [longs contrats] et des dollars à ce stade.»

Des hauts et des bas

C’est surtout en défensive que le patron de l’organisation pourrait être tenté de bouger, les Flyers montrant le 30e pire rendement au chapitre des buts accordés par rencontre, à 3,52.

Il serait facile de mettre le blâme sur de jeunes joueurs tels que les défenseurs Phil Myers (-11) et Travis Sanheim (-12), qui ont vu leur étoile pâlir par rapport à la dernière campagne. Tous deux âgés de 24 ans, ils montraient respectivement les 32e et 20e pires différentiels du circuit avant les rencontres prévues mercredi.

Fletcher estime toutefois que les jeunes joueurs sont souvent aux prises avec ce genre de séquences en montagnes russes et qu’il s’agit d’une étape dans la courbe d’apprentissage pour s’établir solidement dans la LNH.

«Écoutez, avec les jeunes joueurs, il y aura des hauts et des bas. Je pense que nous reconnaissons tous cela, a-t-il fait valoir. Certes, certains de nos jeunes joueurs n’ont pas joué au même niveau qu’ils ont joué l’an dernier. Je pense qu'à long terme, beaucoup de ces joueurs seront de bons joueurs dans cette ligue pendant longtemps.»

Il est également revenu sur la saison bien en deçà des attentes de Carter Hart. Le gardien de 22 ans revendique un dossier de 8-8-3, une moyenne de buts alloués de 3,85 et un taux d’efficacité de ,875.

Une fois de plus, le DG se fait rassurant, faisant notamment allusion aux parcours de Carey Price, Connor Hellebuyck et Marc-André Fleury pour illustrer les espoirs qu’il porte en lui.

«Tous ces excellents gardiens de but ont connu des hauts et des bas au début de leur carrière et ont connu des saisons difficiles, a-t-il indiqué. C’est une position difficile. Je crois en Carter. Je crois en son talent et je crois qu'il sera un très bon gardien pour cette organisation pendant très longtemps.»