Héma-Québec: opération de visibilité pour dénoncer l’absence de convention collective

Les cinq Syndicats unis d’Héma-Québec ont lancé mercredi une opération de visibilité pour dénoncer l’absence de convention collective depuis deux ans.

Baptisée «2 ans sans convention. Je me souviens», l’opération de protestation sera déployée avec des autocollants et des affichettes sur les lieux de travail jusqu’à mercredi prochain.

Les organisations affiliées à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) veulent donner un coup d’accélérateur au processus de négociations, déplorant le retard mis par la partie patronale à s’asseoir à la table.

«Ce n'est qu'après un rappel à l'ordre du Tribunal administratif du travail en octobre dernier que les représentants d'Héma-Québec ont accepté de s'asseoir avec nous, après plus d'un an sans convention collective», a dénoncé par communiqué Simon Poulin, président du Syndicat des techniciens(nes) de laboratoire d’Héma-Québec et porte-parole des Syndicats unis.

Se disant prêts à toute éventualité, les membres syndiqués brandissent la menace de mandats de grève votés massivement.

«On parle de votes autour de 94 % en moyenne! Comme nos syndicats représentent autour de 70 % du personnel syndiqué à la grandeur du Québec, ces votes sont un message très clair pour l'employeur», a rappelé M. Poulin, ajoutant que la négociation de la dernière convention avait duré quatre ans.