Il ne manque que les photos sur les poteaux!

Tout comme on peut prévoir l’arrivée d’un ouragan, on peut prévoir assez facilement l’arrivée d’une élection.

Voici des signes avant-coureurs qui prouvent qu’on se prépare pour des élections à Montréal et à Ottawa.

EN FRANÇAIS SVP !

Premier signe : Valérie Plante annonce que Montréal, la capitale mondiale du « Bonjour-Hi », mettra dorénavant le français de l’avant.

Ça, c’est un signe qui ne ment pas ! Comme les vaches qui se couchent avant l’orage !

Comme m’a lancé Gilles Proulx à QUB radio hier, pendant des années, madame Plante n’a eu qu’une idée en tête : fermer le plus grand nombre possible de rues et construire le plus grand nombre possible de pistes cyclables pour enfant-de-chienniser au maximum la vie des automobilistes et s’assurer que les Montréalais aillent faire leurs emplettes à Laval et à Brossard.

Jusqu’à avant-hier, la défense du français, pour la mairesse, était un dossier aussi important que la confection du tofu pour Martin Picard.

Et là, soudainement, madame Plante who speaks both languages en même temps pour accommoder the English community – when she doesn’t speak in English only – veut protéger the tongue of Molière ? Well, ça parle au devil !

Ajoutez à ça que Denis Coderre est officiellement sorti de sa grotte, et vous avez les signes les plus probants de l’arrivée d’une campagne électorale.

Tout ce qui manque, ce sont les photos sur les poteaux !

JUSTIN PLANTE DES POMMIERS

Deuxième signe qu’on va aller aux urnes bientôt : Justin Trudeau condamne publiquement le Québec bashing.

En entendant notre PM condamner les propos haineux de l’insulteur en chef Amir Attaran, une célèbre phrase qu’on attribue généralement à Bossuet m’est tout de suite venue en tête.

« Dieu se rit des prières qu’on lui fait pour détourner les malheurs publics, quand on ne s’oppose pas à ce qui se fait pour les attirer. Que dis-je ? Quand on l’approuve et qu’on y souscrit, quoique ce soit avec répugnance. »

Ou (dans sa version plus moderne) : « Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes ».

Car qu’est-ce qui pousse autant de Canadiens à traiter les Québécois de racistes sinon le multiculturalisme zélé défendu par Justin Trudeau ?

Qu’est-ce qui encourage autant de Canadiens à considérer les lois 21 et 101 comme deux taches honteuses sur le visage immaculé du Canada si ce n’est la vision du pays que Justin Trudeau ne cesse de véhiculer ?

Justin Trudeau plante des pépins de pommes. Il les arrose avec amour. Puis il se plaint ensuite que des pommiers poussent !

Duh !

LA MAIN DANS LA MAIN

Enfin, dernier signe qu’on s’en va en élections à Ottawa dans peu de temps : les récentes sorties (deux dans la même semaine !) de Justin et François, qui étaient pourtant aussi éloignés l’un de l’autre que Dodo et Denise.

Comme le chantait Martine St-Clair : « Y a de l’amour dans l’air ! »

(Et comme le chante Erin O’Toole : « Qu’on me donne ma chance / Qu’on me regarde un peu / Je serai votre délivrance / J’exaucerai vos vœux ».)

Grâce à ce nouveau couple, les citoyens des régions éloignées pourront enfin surfer sur des sites pornos avec la même facilité que les urbains.

3-2-1, prêts ? Votez !