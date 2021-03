Jaguar peut-elle retrouver ses lettres de noblesse?

À l’aube de son 100e anniversaire, la légendaire marque britannique Jaguar se tourne vers l’avenir en annonçant une vision 100% électrique dès 2025.

Au fil du dernier siècle, les jours ont déjà été plus faciles pour ce prestigieux constructeur. Autrefois réputé pour ses véhicules de grand luxe, Jaguar a peu à peu perdu de son lustre et se bat désormais contre des marques comme Audi, BMW et Mercedes-Benz.

Sur le plan financier, c’est assez difficile également. La COVID-19 a fait très mal au constructeur, dont les ventes ont chuté de 37% en 2020. Jaguar est de plus en plus dans l’ombre de Land Rover, sa marque sœur, qui s’en tire plutôt bien et qui continue de gagner des adeptes.

Est-ce que la décision de se tourner vers un avenir entièrement électrique sera salvateur pour Jaguar? Seul le temps nous le dira.

D’ici là, Gabriel Gélinas nous ramène dans le temps et rappelle les moments marquants de la marque, dans le cadre de ce nouvel épisode du balado Au Volant, diffusé sur QUB Radio.