Le diplôme avant les pros

Jordan Harris avait la possibilité au cours des derniers jours d’écrire son nom au bas d’un premier contrat avec le Canadien. Il a cependant choisi l’école et les Huskies de Northeastern avant d’entamer sa carrière professionnelle.

Harris, un choix de 3e tour (71e au total) du CH en 2018, retournera donc pour une quatrième et dernière saison à Northeastern l’an prochain.

La décision du rapide défenseur gaucher a fait sursauter plusieurs amateurs du Tricolore. Très rapidement, on sautait à la conclusion qu’il chercherait à choisir sa prochaine destination dans la LNH à partir du 15 août 2022.

Quatre ans après l’année de son repêchage, un joueur qui sort de la NCAA peut devenir joueur autonome sans compensation s’il ne parvient pas à s’entendre avec l’équipe qui l’a repêché. Au cours des dernières années, Adam Fox, John Marino, Jimmy Vesey, Justin Schultz et Blake Wheeler, pour ne nommer qu’eux, ont opté pour cette stratégie controversée de tourner le dos à l’équipe qui a misé sur eux lors du repêchage.

Quatre facteurs

Dans l’espoir de mieux analyser le choix de Harris et pour ne pas tomber dans la simple spéculation, Le Journal a sondé Jim Madigan, l’entraîneur en chef à Northeastern depuis la saison 2011-2012.

Madigan a décortiqué la décision de son jeune défenseur en quatre facteurs. Et jamais il n’a mentionné un aspect négatif envers le Canadien.

« Premièrement, il voulait finir ce qu’il a amorcé à Northeastern sur le plan hockey, mais aussi académique. Il aura la chance de jouer pour une quatrième année avec les Huskies et il obtiendra son diplôme en affaires et communication. Le diplôme était une chose très importante pour Jordan et sa famille.

« Deuxièmement, il poursuivra son rôle de meneur avec les Huskies. Il sera le capitaine l’an prochain. Il prendra la relève de Zach Solow, qui vient de finir sa quatrième année. Jordan était un adjoint cette année, mais il vivra une autre expérience comme capitaine.

« Troisièmement, il ne faut pas oublier que cette saison n’a pas été complète en raison de la COVID-19. Sur le plan du développement, c’était pratiquement juste une demi-année avec 21 matchs seulement. L’an prochain, il aura une année complète de développement et il sera encore plus prêt à faire le saut chez les professionnels. Jordan est très intelligent et il sait qu’il y a une grande marche entre la NCAA et les rangs professionnels. Il se donne plus de munitions afin d’arriver dans de meilleures conditions.

« Quatrièmement, je dirais que Jordan revient à Northeastern pour les bonnes raisons et c’est important de comprendre que ça ne représente rien de négatif par rapport au Canadien de Montréal. Il a un grand respect pour le Canadien. »

Pas un désaveu

Madigan n’a pas de boule de cristal pour lire l’avenir, mais il a quand même une bonne intuition quand on lui demande de s’avancer à savoir si son jeune protégé acceptera une offre de contrat du Tricolore à la fin de sa quatrième saison universitaire.

« On m’a posé cette question souvent et de plusieurs façons, a répliqué l’homme de 58 ans. Mais ça reste une décision pour Jordan et sa famille.

« Je peux simplement dire que Jordan aime beaucoup le Canadien. Il est très heureux depuis le jour qu’il a été repêché par Montréal en 2018. Il n’a absolument rien à dire de négatif sur le Canadien. Il entretient aussi une très bonne relation avec Rob Ramage et Francis Bouillon. Je ne peux pas prédire ce qui arrivera à la fin de sa quatrième saison. Il peut se passer bien des choses d’ici un an. Je veux toutefois insister sur un point important : sa décision de revenir pour une quatrième saison avec les Huskies ne doit pas être interprétée comme un désaveu envers le Canadien. Absolument pas. »

« Dans le passé, j’ai dirigé des joueurs qui ont joué quatre saisons à Northeastern et qui ont choisi de rester fidèles à l’équipe qui les avait repêchés, a-t-il poursuivi. Je pense à Dylan Sikura avec les Blackhawks et à Kevin Roy avec les Ducks. Il n’y a rien de mal à prolonger une carrière universitaire. »

19 points en 19 matchs

À sa troisième année à Northeastern, Harris a amassé 19 points (6 buts, 13 passes) en 19 matchs. Sur le plan offensif, il a fait un bond considérable avec une moyenne d’un point par rencontre, comparativement à 21 points en 33 matchs en 2019-2020.

« Jordan est un patineur d’élite et il déplace très bien la rondelle, a mentionné Madigan. Mais au niveau de la LNH, il devra prendre ses décisions encore plus rapidement et gagner en force physique. Il a toutefois confiance en ses moyens et il est très intelligent pour un jeune homme de 20 ans. »