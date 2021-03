Le grand retour du Marathon de Montréal confirmé

Désormais sous l’égide d’Événements GPCQM, le Marathon Beneva de Montréal aura lieu du 24 au 26 septembre et le départ des courses de la dernière journée, incluant l’épreuve-reine de 42,2 kilomètres, se fera à l’Espace 67 du parc Jean-Drapeau, a-t-il été annoncé mercredi.

Promotrice des Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal et fondateur du Marathon de Montréal en 1979, la famille Arsenault organisera celui-ci par le biais d’Événements GPCQM et avec l’aide d’un commanditaire. Elle proposera diverses distances aux coureurs, qui pourront défier des parcours de 1, 5, 10 et 21,1 km, en plus de celui du marathon complet. Le tout se déroulera sous le signe du renouveau après l’annulation du Marathon 2020 en raison de la pandémie et une édition 2019 marquée par le décès d’un participant – Patrick Neely – des suites d’un arrêt cardiorespiratoire.

«Le Marathon Beneva de Montréal accompagnera les coureurs bien avant la ligne de départ et au-delà de la ligne d’arrivée. La pratique du sport comme véhicule de développement et de dépassement fait partie de notre ADN, a affirmé dans un communiqué Sébastien Arsenault, président-directeur général d’Événements GPCQM. Nous sommes amateurs, spectateurs et promoteur à la fois. Pour nous, l’expérience enivrante des événements et les souvenirs collectifs qui s’en dégagent constituent un tout. Nous travaillons depuis plusieurs mois de concert avec la Ville et les services impliqués pour livrer une course accessible et sécuritaire, une expérience mémorable aux participants. Le Marathon Beneva de Montréal sera celui de la communauté montréalaise.»

«Nous souhaitons vivement que toutes les conditions soient réunies pour permettre un retour sécuritaire du Marathon de Montréal en septembre prochain, avec lequel les Montréalaises et les Montréalais renoueront certainement avec bonheur. Le Marathon Beneva de Montréal est un événement d’envergure, qui symbolise l’endurance et le dépassement de soi. Avec l’année que nous avons vécue, le retour de ce grand événement sportif dans les rues de Montréal sera plus que bienvenu et pourra encourager celles et ceux qui souhaitent se mettre à la course à pied, ou à toute autre activité physique qui fait du bien au corps et à l’âme, à se lancer», a enchaîné Hadrien Parizeau, conseiller associé à la jeunesse, aux sports et loisirs au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Pour la première fois, le départ des courses du dimanche sera donné à l’Espace 67 du parc Jean-Drapeau. Peu importe la distance parcourue, les coureurs termineront leur parcours sur l’Esplanade du Parc olympique. Les détails des parcours et de la programmation complète seront dévoilés dans les prochaines semaines.