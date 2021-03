Les Sénateurs refont le coup aux Flames

Les Sénateurs ont signé une deuxième victoire consécutive contre les Flames de Calgary, mercredi à Ottawa. Encore une fois, c’est Chris Tierney qui a fait la différence dans ce match remporté 3 à 1 par l’équipe locale.

Tierney avait également marqué le but gagnant lundi, alors que les Sénateurs avaient vaincu les Flames 2 à 1.

Le joueur de centre a inscrit le but décisif, son cinquième de la saison, en milieu de troisième période, en récupérant un retour de lancer de Thomas Chabot. Nikita Zaitsev a assuré la victoire en marquant en fin de match dans un filet désert.

Les Flames avaient pris les devants dans le match en deuxième période grâce au cinquième but de la saison de Mark Giordano. Le capitaine des Flames a touché la cible avec un tir sur réception de la ligne bleue.

Josh Norris a égalé la marque au début du troisième vingt lorsqu’Evgenii Dadonov lui a remis le disque tout juste devant le filet de Jacob Markstrom. Ce dernier a fait face à un total de 30 tirs dans la rencontre.

Pour sa part, Filip Gustavsson a signé une deuxième victoire en autant de départs dans la Ligue nationale de hockey après avoir repoussé 28 des 29 lancers adverses.

Longue absence pour Watson

Les Sénateurs évoluaient sans les services d’Austin Watson qui ratera de quatre à six semaines en raison d’une blessure à une main. L’attaquant a été blessé lorsqu’il a été atteint par un tir lundi, contre les Flames.

Watson a inscrit trois buts et sept aides en 34 matchs cette saison. Il dispute en moyenne 12 minutes par match.

«C’est une grosse perte pour nous, a dit l’entraîneur-chef des Sénateurs D.J. Smith avant la rencontre de mercredi. Il donne absolument tout ce qu’il peut pendant 12 minutes. Quand on parle d’un gars qui arrive pour aider la culture [d’une l’équipe], je ne sais pas si on aurait pu amener un gars plus parfait pour la situation. Il est généreux et il te montre comment les choses doivent être faites.»

Les Sénateurs auront pour prochains adversaires les Maple Leafs de Toronto, qu’ils affronteront jeudi, à Ottawa.

Quant aux Flames, ils tenteront de signer une première victoire en quatre matchs vendredi contre les Jets de Winnipeg, à Calgary.