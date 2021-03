«Star Académie»: leçon de confiance avec Patrick Huard

À l’École nationale de l’humour, un jeune Patrick Huard en pleine possession de ses moyens, habitué de toujours être le plus drôle partout, a vu sa confiance être ébranlée en constatant que ses camarades de classe étaient tous aussi talentueux que lui.

«Il y en avait 12 autres qui étaient bons, uniques. Puis, au Festival Juste pour rire, il y en avait 70 aussi drôles que moi... par soir, et qui arrivaient de partout sur la planète!», se remémore l’animateur de La Tour en entrevue.

S’inspirer au lieu d’envier

La confiance : voilà donc l’un des aspects que Patrick Huard a abordés lors de sa rencontre avec les candidats de Star Académie, mercredi après-midi. L’ancien professeur d’interprétation des éditions 2009 et 2012 du concours avait l’impression de se retrouver en terrain connu en arrivant à Waterloo, avec des visages différents devant lui.

«Rendus à cette étape, après presque six semaines, ils sont dans une période où leur confiance est affectée, observe Huard. C’est normal. D’où ils arrivent, ils étaient toujours les meilleurs, quand ils chantaient dans leur village ou leur école. Aujourd’hui, ils regardent autour d’eux, et il y a plein d’autres "meilleurs"! Ça fragilise, même si ça ne devrait pas.»

Le titulaire d’un jour a donc incité ses jeunes interlocuteurs à s’inspirer de leurs collègues, à «voler leurs meilleures méthodes» et à s’en nourrir, au lieu d’être paralysés devant le talent d’autrui.

«C’est toujours une bonne idée, de voler les méthodes des autres», confirme dans un grand éclat de rire celui qui a aussi proposé à la joyeuse bande des exercices de relaxation et de mémoire sensorielle.

«C’est "le fun" de voir à quel point ils sont réceptifs, glisse Patrick Huard. Ils veulent apprendre et comprendre. Ils cherchent des clés. Ils sont en pleine effervescence...»

Rire et s’écouter

Patrick Huard a eu bien peu de temps pour regarder les épisodes de «Star Académie» depuis un mois, occupé qu’il est à boucler la première saison de son «talk-show» La Tour, qui précède justement la téléréalité dans la grille horaire de TVA, du lundi au jeudi, à 19 h.

L’artiste se dit très fier du type de discussions que son équipe et lui ont réussi à implanter quotidiennement à La Tour. Récemment, sa leçon de «racisme systémique 101» au ministre des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, a fait le tour des réseaux sociaux.

«On touche toutes sortes de sujets, et ce qu’on souhaite continuer à faire encore plus, c’est de réunir des gens qu’on n’imaginerait pas s’asseoir ensemble pour se parler. Ce que je retiens le plus de l’épisode avec le ministre Ian Lafrenière, c’est qu’il était assis avec des autochtones et que tout le monde se parlait. Tout le monde se disait ce qu’il pensait, dans le respect. Et même si les invités se sont dit des affaires un peu "tough", ils ont été capables de s’écouter, de rire ensemble, d’avoir de l’empathie pour l’autre. Pour moi, c’est l’essence même de ce que je rêve de faire le plus souvent possible, avec cette émission-là.»

L’hôte fermera les portes de son décor de loft de La Tour le 8 avril et est assuré d’y revenir pour une deuxième année à l’automne. Patrick Huard tournera ensuite la deuxième saison des Honorables, avant de s’offrir quelques semaines de vacances estivales.

On verra Patrick Huard dans la quotidienne de Star Académie ce jeudi, à 19 h 30, à TVA.