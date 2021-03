Un déficit de 33 milliards $ prévu en Ontario

Plombé par les mesures nécessaires pour lutter contre la pandémie et le ralentissement économique qu'elle engendre, l'Ontario devra composer avec un manque à gagner de 33,1 milliards $ en 2021-2022 et ne prévoit pas présenter un nouveau budget écrit à l'encre noire avant huit ans.

Présenté mercredi en fin d'après-midi, le budget ontarien 2021-2022 totalise 186,1 milliards $ en dépenses de toutes sortes.

Le plan, concentré avant tout sur la lutte pour la pandémie, cumule 16,3 milliards $ en dépenses en santé et 23,3 milliards $ pour la protection de l'économie, dans le cadre de la pandémie.

Des montants de 1 milliard $ pour la vaccination, 1,4 milliard $ pour l'achat d'équipement de protection, 2,3 milliards $ pour la réintégration au travail et le dépistage et 1,8 milliard pour soigner les patients atteints de la COVID-19 et rattraper les retards en chirurgie accumulés en raison de la pandémie sont notamment prévus au budget.

«Les défis qui nous attendent sont nombreux, mais avec la distribution des vaccins aux quatre coins de la province, on entrevoit une lueur d'espoir. Nous sommes prêts à terminer la tâche commencée il y a un an», a commenté le ministre des Finances et président du Conseil du Trésor, Peter Bethlenfalvy, en présentant son budget.

Ce faisant, la province la plus riche du pays se retrouvera à accuser un déficit de 33,1 milliards $ pour l'année 2020-2021. Ce manque à gagner sera suivi par des déficits de 27,7 milliards $ en 2022-2023 et de 20,2 milliards $ en 2023-2024, évalue le gouvernement progressiste-conservateur de Doug Ford.

L'année 2019-2020, pour sa part, a engendré un trou de 38,5 milliards $ dans les finances de la province, tandis que son PIB s'est contracté de 5,7 %, évalue le gouvernement.

Aucun retour à l'équilibre budgétaire ne sera possible avant au moins l'année 2029, a-t-on précisé.

Rappelons que le Québec dévoilera à son tour son budget jeudi, qui devrait être également largement déficitaire, pandémie oblige. Le gouvernement fédéral fera de même le 19 avril prochain.