Vaccination: «comme si on était en retard d’un mois au Saguenay!»

Malgré le nombre de cas qui connait une augmentation depuis la semaine dernière, le Saguenay–Lac-Saint-Jean ne recevra pas plus de doses de vaccins, une situation qui préoccupe le virologue à la retraite Jacques Lapierre, qui réside dans la région.

«Je suis très inquiet parce qu’on a vu une augmentation très grosse au cours des deux dernières semaines. Si on regarde par 100 000 habitants [la contamination est équivalente à celle de Montréal]», souligne M. Lapierre.

Si l'on tient compte du nombre d'habitants dans chacune des régions, le Saguenay–Lac-Saint-Jean arrive dixième sur 16 régions au Québec pour le nombre de personnes vaccinées. Le taux de vaccination dans la région est même en deçà de la moyenne provinciale.

«Le virus est là, il est très présent. Il ne semble pas y avoir de variant pour le moment c’est ce qu’on dit, mais c’est un peu bizarre qu’on soit une petite bulle au Québec sans variant», souligne l’expert.

Le ministre de la Santé Christian Dubé a déclaré hier en point de presse que le Saguenay ne recevrait pas plus de doses de vaccins, contrairement à l’Outaouais où la vaccination doit s’accélérer.

«Il y a des 85 ans et plus qui ne sont pas vaccinés encore au Saguenay. Si tu as 65 ans et plus et que tu réserves ta vaccination, tu ne l’auras pas avant la fin avril! Donc il y a un problème au niveau de la vaccination au Saguenay. On a peut-être reçu les vaccins au prorata de la population, sauf que est-ce que notre population est plus âgée? Il y a plein de monde qui n’est pas vacciné dans les personnes à risque au Saguenay, alors qu’on nous montre à la télévision, des gens de 60 ans à Montréal qui se font vacciner... C’est comme si on était un mois en retard au Saguenay!», dénonce le virologue à la retraite.

Le député de Jonquière, Sylvain Gaudreault, souhaitait lui aussi que la région reçoive un peu plus de doses de vaccin.

Il espère au moins que l'écart entre le taux de vaccination des régions va cesser de grandir.

Dans la région, les cliniques de vaccination sont fermées jusqu'à jeudi parce que toutes les doses disponibles ont été écoulées. Environ 7 000 doses sont attendues cette semaine.

