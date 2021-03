300 tentatives de meurtre sur des femmes l'an dernier

Les sept féminicides survenus au cours des sept dernières semaines au Québec pousseront-ils le gouvernement Legault à investir plus d’argent dans la prévention et l’intervention en matière de violence conjugale?

Les ressources d’aide, que ce soit pour les femmes ou les hommes, croulent sous les demandes et l’attente est longue, beaucoup trop, jugent ces organismes.

Si les féminicides ont été beaucoup médiatisés, les chiffres concernant les tentatives de meurtre, voies de fait graves, menaces et agressions envers les femmes sont très préoccupants.

«Pour l’année 2019-2020 on a 300 femmes qu’on hébergé et soutenu. Trois cents qui ont été victimes d’une tentative de meurtre, et ç’a n’a même pas été déclaré à la police! Ce sont des tentatives d’étranglement, de noyades, être jetées en bas des escaliers... Elles n’ont même pas dénoncé parce que dans les statistiques policières on parle d’une quarantaine, cinquantaine tentatives [de meurtre], infractions commises au Code criminel. Nous on en a 300 par année», a dénoncé Manon Monastesse, directrice générale de la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes.

Selon elle, beaucoup plus que des ressources financières peuvent réellement changer les choses.

«Ça prend un changement au niveau du leadership du gouvernement. Ça prend des structures qui vont suivre à la lettre, cas par cas, l’application des mesures», a-t-elle ajouté.

Les maisons d’hébergement ont indiqué ne pas avoir reçu l’argent auquel elles avaient droit au cours de l’année, alors qu’une flambée de violence envers les femmes se fait sentir en ces temps de pandémie.

Les montants de 100 000$ qu’elles reçoivent habituellement permettent aux 36 maisons de payer le salaire (environ) d’un intervenant.

Près de 2000 femmes sont hébergées annuellement dans ces ressources. Le manque à gagner est d’environ 30 M$.