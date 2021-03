Alexis Lepage a hâte de reprendre le collier après un an sans course

Dans le décor enchanteur d’Hawaï, depuis la mi-janvier après une semaine d’entraînement à Victoria au centre national, Alexis Lepage s’entraîne en préparation des qualifications olympiques en compagnie de quelques autres membres de l’équipe canadienne de triathlon.

Pour le moment, Lepage ne connaît pas encore quels seront les nouveaux critères de sélection de Triathlon Canada qui seront dévoilés sous peu.

En prévision des Jeux olympiques de 2020, les athlètes devaient réussir deux résultats dans le Top 8 pour obtenir leur laissez-passer pour Tokyo.

En raison de la pandémie et de l’annulation des compétitions depuis mars 2020, personne n’a réussi ces critères.

La Fédération internationale a annoncé la semaine dernière que les triathlètes pourront amasser des points en prévision de leur sélection entre le 1er mai et le 21 juin. Six compétitions internationales sont au menu, dont la première qui aura lieu à Osaka au Japon les 8 et 9 mai.

« Ça fait un an que nous sommes arrêtés et j’ai hâte de courir, a résumé Lepage. Je n’ai aucune idée quels seront les critères, mais Triathlon Canada n’a pas vraiment le choix de les changer parce que personne ne les a réussis. À Hawaï, je profite de la chaleur pour faire du volume et des entraînements de qualité. On a des grosses semaines et nous sommes fatigués, mais le moral est bon. Sans compétition, je me suis fixé des objectifs à court terme afin de garder la motivation. »

« Depuis que nous sommes à Hawaï, j’ai progressé dans les trois disciplines même si c’est difficile à évaluer parce qu’on ne fait pas de course, de poursuivre l’étudiant à la maîtrise en administration des affaires à l’Université Laval. La course à pied est la discipline où je dois le plus m’améliorer. J’ai connu une bonne progression cet hiver. »

Journée typique

Une journée typique à Hawaï comporte 4000 m de natation, 2 h 30 de vélo et 1 h 20 de course.

« Parce que les routes sont limitées, on court et on roule pas mal toujours aux mêmes endroits, mais je ne vais pas me plaindre. Je suis à Hawaï. »

Tokyo a toujours représenté l’objectif de Lepage qui a remporté sa première médaille sur le circuit de la Coupe du monde en mai 2019 à Chengdu en Chine en terminant en troisième place. Le Canada misera sur deux entrées à Tokyo chez les hommes.

Vainqueur de l’événement test au Japon en 2019, Tyler Mislawchuk sera assurément sur la ligne de départ bien que sa sélection ne soit pas encore officielle.

Le Manitobain a terminé en 16e place aux Jeux de Rio en 2016.

« Nous sommes deux à se battre pour la deuxième place, a mentionné le médaillé d’argent aux Jeux panaméricains à Lima au Pérou en 2019 au relais mixte (2 hommes et 2 femmes). Je pourrais faire les Jeux de 2024 à Paris, mais mon objectif est de me qualifier dès cette année. Si Triathlon Canada opte pour les meilleures courses de chacun, mes chances sont plus élevées. Elles seront moins bonnes s’ils optent pour la moyenne des courses. »

Matthew Sharpe est l’autre triathlète dans la course pour un poste au sein de l’équipe canadienne.

Quant à Charles Paquet, il est demeuré à Québec pour s’entraîner. De son côté, Amélie Kretz s’entraîne à Tucson en Arizona dans l’espoir de se qualifier pour ses deuxièmes Jeux olympiques.