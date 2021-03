Biden n’est pas Franklin Delano Roosevelt, mais...

Les habitués de mon carnet web savent déjà que je résiste rarement à la tentation d’ajouter une perspective historique à ma couverture de l’actualité américaine.

Vous pouvez imaginer mon intérêt lorsque j’ai su que le 46e président avait demandé à un groupe d’historiens et d’historiennes émérites d’échanger avec lui à la Maison-Blanche.

Il est bien tôt pour effectuer un bilan de la performance de l’administration Biden, mais après des mesures considérées favorablement par la population, la vaccination et le plan de relance, elle est déjà débordée par la crise à la frontière sud et confrontée au lancinant problème des tueries.

On a fait grand état de l’âge avancé de l’ancien vice-président, à 78 ans, il est devenu le plus vieux président élu de l’histoire de son pays. Cet âge vénérable s’accompagne cependant d’une vaste expérience, mais aussi d’un sens plus aiguisé de l’histoire ou d’un souci de son héritage.

Il n’est pas impossible que ce premier mandat soit sa seule occasion de se démarquer et comme il ne sait pas s’il sera en mesure de conserver la majorité démocrate dans les deux chambres du congrès, il est pressé d’agir. Il veut agir vite, de manière significative et il n’hésitera pas à recourir à la force pour opérationnaliser ses idées.

Recourir à la force signifie ici exercer des pressions sur les démocrates plus conservateurs du Sénat, modérer les ardeurs de l’aile plus progressiste de la Chambre, mais aussi, et surtout, revoir les procédures du Sénat pour restreindre le recours des républicains à l’obstruction systématique.

Si ses intentions sont assez claires, pourquoi donc faire appel aux spécialistes du passé? Si Biden fait appel aux Doris Kearns Goodwin, Jon Meacham, Michael Beschloss, Michael Eric Dyson, Joanne Freeman, Eddie Glaude Jr., Annette Gordon-Reed ou Walter Isaacson qui représentent les universités Yale, Princeton et Harvard, c’est qu’il est conscient de la tâche à accomplir et qu’il souhaite établir des parallèles.

Quand on déploie un tel arsenal pour accélérer la vaccination, qu’on propose une somme record pour un plan de relance économique et qu’on ambitionne de présenter un plan d’infrastructure historique, aussi bien être en mesure d’évoquer le nom de quelques meneurs inspirants et respectés de tous.

Le principal prédécesseur auquel Biden s’identifierait serait Franklin Delano Roosevelt (FDR). L’image du président qui a affronté la crise des années 1930 et la Deuxième Guerre mondiale renvoie au respect et à un leadership fort devant l’adversité. Si FRD a affronté des adversaires coriaces et une opposition farouche, les historiens lui sont généralement favorables. Comme Biden l’aurait lui-même affirmé, il n’est pas FDR, mais...

Que ce soit en voyage, dans la couverture de l’actualité ou dans un exercice de gouvernance, on devrait toujours avoir un historien dans ses bagages ou dans son arsenal, comme je m’amuse souvent à le répéter. Il semble que Biden ne fasse pas l’économie d’un retour dans le passé et qu’il entend s’assurer qu’on ne l’oubliera pas. Assez en tout cas pour affirmer jeudi, en conférence de presse, qu’il entend être candidat en 2024.