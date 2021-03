Budget Girard: Labeaume et Lehouillier repartent bredouilles

Les maires de Québec et Lévis sont repartis bredouilles de la présentation du budget du Québec, aucune de leurs demandes n’ayant trouvé d'écho dans l’exercice mené en pleine pandémie.

Régis Labeaume avait formulé des vœux pour six projets qui lui tiennent à cœur pour la capitale. Il épluchera les documents budgétaires en vain, puisque ni les 50 millions de dollars pour la zone d’innovation du littoral est ni les 50 millions pour un pont d’étagement à l’intersection de l’autoroute Robert-Bourassa et du boulevard Lebourgneuf ne s’y trouvent.

Les fonds pour la future desserte des banlieues en transport collectif ne figurent pas non plus dans le budget. La présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, a cependant indiqué que le projet «est en planification. On pourra l’inscrire au programme québécois d’infrastructures quand il sera en réalisation».

Le troisième lien ne bouge pas

Gilles Lehouillier n’a pas trouvé réponse à ses deux principales demandes dans l’exercice. Les mesures prioritaires sur le boulevard Guillaume-Couture, à Lévis, y figurent, mais aucune somme n’y est attachée. Quant au troisième lien, dont on ne connaît pas encore les détails techniques et financiers, malgré les promesses répétées de la CAQ, il stagne à l’étape de la planification.

Régis Labeaume avait aussi demandé 500 logements sociaux supplémentaires par an, des sommes pour la décontamination des terrains urbains, la bonification du Programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) et des subventions pour le démarrage rapide de projets municipaux.

Toutes ces demandes sont restées lettre morte. Le gouvernement prévoit, pour tout le Québec, «des ressources [...] pour accélérer la réalisation de 5000 logements sociaux non livrés et pour réaliser 500 nouveaux logements». Le PAUPME est maintenu, mais non bonifié.

20 M$ pour le tennis

Le seul projet nouveau qui apparaît dans les prévisions budgétaires pour la région de Québec concerne un centre de tennis «de calibre national» à l’Université Laval. Le gouvernement y injecte 20 millions de dollars. Le centre sera bâti en annexe du pavillon de l’éducation physique et des sports, et comprendra 16 terrains intérieurs et extérieurs.

Une série d’investissements déjà connus figurent dans le budget du gouvernement Legault pour 2021-2022. Par exemple 22,6 M$ pour l’élargissement de l’autoroute Henri-IV, 14,1 M$ pour la reconstruction du viaduc des Quatre-Bourgeois, 2,7 M$ pour le maintien du vieux pont de l’Île-d’Orléans, 11,2 pour la réfection du pont Pierre-Laporte et 1 million de dollars pour l’entretien du pont de Québec.

Peu de détails

Pour d’autres projets connus, en planification ou à l’étude, aucun montant n’est indiqué. C’est le cas du nouveau pont de l’Île-d’Orléans, des modifications routières à la tête des ponts, incluant les infrastructures pour assurer l’interconnexion avec les bus de Lévis, de la reconstruction du tablier du pont de Québec, de la «bonification» de l’autoroute Laurentienne entre Lebourgneuf et la rue de la Croix-Rouge, et des centres opérationnel, d’exploitation et métrobus du RTC.