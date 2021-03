COVID-19 : «c’est arrivé à d’autres équipes, on va gérer ça» - Marc Bergevin

Le directeur général du Canadien de Montréal, Marc Bergevin, a mentionné jeudi qu'un joueur de son équipe avait été déclaré positif à un variant du coronavirus.

Durant son point de presse, le DG a toutefois précisé que le hockeyeur en question se portait bien. Son nom n’a pas été précisé, mais ceux de Joel Armia et de Jesperi Kotkaniemi se trouvent sur la liste des joueurs non disponibles à cause de la COVID-19.

«Tous ceux qui sont dans la bulle, les joueurs, les entraîneurs et tout le personnel le matin font des tests, et les familles deux fois par semaine. La santé publique est impliquée dans tout le protocole. Tout le personnel et les joueurs sont testés au quotidien», a indiqué le dirigeant.

Par ailleurs, Bergevin s’est dit optimiste de voir les porte-couleurs du club reprendre l’entraînement lundi.

Le Canadien a vu quatre matchs remis, soit trois face aux Oilers d’Edmonton (lundi, mercredi et vendredi) ainsi que celui de dimanche face aux Sénateurs d’Ottawa.

«Ce n’est pas idéal les matchs remis, mais c’est arrivé à d’autres équipes. On va gérer ça», a déclaré Bergevin.

Plus de détails suivront...