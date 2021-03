COVID-19 : Des finissants veulent de beaux souvenirs de leur dernière année

Malgré la pandémie, les finissants du programme d'études internationales de l'école secondaire Les Pionniers de Trois-Rivières se sont promis de garder un bon souvenir de leur dernière année.

«On s'organise pour faire des activités. Par exemple on a eu des ateliers de calligraphie et un tournoi de ping-pong. On a aussi fait un échange de cadeaux», a expliqué la présidente de la classe, Simone Duhamel.

Voulant éviter à tout prix un confinement à la maison, les jeunes sont déterminés à garder le virus hors des murs de la classe. Danaë Gagnon explique que chacun a son rôle. Une camarade de classe est notamment responsable de distribuer le désinfectant.

«Au début de la troisième période, quand on change nos masques, elle va faire de tour de la classe avec la bouteille avant qu'on mette nos masques. On a aussi un gars assis dans la première rangée : lui s'occupe que personne des autres classes n'entre dans notre classe» a-t-elle raconté.

Avec des photos et des décorations, les jeunes ont pris possession du local où ils passent toutes leurs journées, dîner inclus. D'ailleurs, pour une autre élève, Phamkhanchi Lai, cet isolement en local-bulle les a forcés à mieux se connaître et certaines amitiés en sont nées.

«J'ai fait de nouvelles amitiés que je n'aurais jamais pensé faire. J’ai toujours pensé rester avec mes amis, que les autres étaient des personnes de passage. Mais quand j’y pense, j’aimerais beaucoup rester en contact avec eux» a-t-elle indiqué.

Leur dynamique de groupe déborde maintenant des murs de la classe. Selon le directeur de l’école, Jonathan Bradley, les jeunes ont réussi à contaminer les élèves de première secondaire.

«Ces groupes-là (secondaire un) ont reçu une capsule vidéo de leurs intentions et leurs façons de faire pour qu’eux aussi puissent développer une stratégie pour que leurs midis, leur classe, puissent avoir un environnement de qualité» a-t-il expliqué.