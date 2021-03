COVID-19: l'urgence demeure fermée à l'Hôpital Chauveau

Compte tenu de la situation épidémiologique fragile, des préoccupations entourant la présence accrue de variants et de la pression sur le réseau de la santé dans la région, le CIUSSS de la Capitale-Nationale a décidé de maintenir la suspension des activités de l’urgence de l’Hôpital Chauveau, et ce, jusqu’à ce que la situation se stabilise.

«Cette suspension temporaire est toujours nécessaire en raison de la pénurie importante de main-d’œuvre que connait actuellement la région et afin d’être prêt à venir rapidement en soutien aux équipes de soins de la région, œuvrant auprès des usagers les plus vulnérables», est-il fait mention dans un communiqué émis par le CIUSSS jeudi après-midi.

Pour assurer le maintien d’un accès continu et sécuritaire aux soins de santé et pour bien répondre aux besoins des usagers qui fréquentent l'urgence de Chauveau, le CIUSSS de la Capitale-Nationale demande à la population de ne pas se présenter à l’urgence de l’Hôpital Chauveau et de plutôt se tourner vers les services au sein des GMF-R le Mesnil, Val-Bélair et MaClinique Lebourgneuf actuellement rehaussés.

De plus, les usagers présentant des symptômes suspectés de COVID-19 qui nécessitent une évaluation médicale semi-urgente peuvent se rendre dans les cliniques désignées d’évaluation COVID-19 de la région.

Les usagers qui désirent consulter aux GMF-R le Mesnil, Val-Bélair ou MaClinique Lebourgneuf doivent obligatoirement prendre rendez-vous en utilisant la plateforme Rendez-vous Santé Québec, au www.rvsq.gouv.qc.ca ou encore en appelant le secrétariat du GMF-R.