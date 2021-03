Des appels indésirables qui dérangent au Saguenay–Lac-Saint-Jean

Si vous recevez des appels indésirables à répétition, sachez que vous n'êtes pas seul.

Des citoyens du Saguenay–Lac-Saint-Jean dénoncent être constamment dérangés par des appels téléphoniques harassants depuis quelques mois.

C'est le cas de Sylvain Hudon, un homme d'affaires d'Alma qui n'en peut plus de la situation.

«Je réponds, ça me parle en anglais. J'en reçois tout le temps, tout le temps, tout le temps. À tous les jours. Un matin, j'en ai même reçu neuf sur mon cellulaire. En tout, dans la journée, j'en ai reçu 18», a-t-il raconté jeudi à TVA Nouvelles.

Ce qui est particulier, c'est que ce n'est jamais le même numéro qui s'affiche. Et, étonnamment, il s'agit souvent de numéros avec l'indicatif régional du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le 418.

«Nos compagnies de téléphone nous disent: bloquez-les. Mais ça change de numéro toutes les cinq minutes», a ajouté M. Hudon, découragé. L'homme d'affaires en est rendu au point où il ne répond plus lorsqu'il ne connait pas le numéro. «Ah! Je ne réponds plus, mais je manque des téléphones importants des fois.»

Le chroniqueur web François Charron constate que les fraudeurs utilisent des méthodes de plus en plus sophistiquées.

Ces derniers réussissent à contourner le système et changer le numéro de téléphone apparaissant sur l'afficheur. Ils y inscrivent un numéro de notre région pour nous inciter à répondre.

«Au début, ce qui était le "fun" pour nous, c'est que ça venait de drôles de numéros. On voyait l'afficheur et on pouvait ne pas répondre... Les fraudeurs ont raffiné. Les technologies se sont simplifiées pour eux. Maintenant, ils sont capables de présenter des numéros de nos régions», a expliqué François Charron, éditeur de francoischarron.com.

Selon lui, il n'y a malheureusement pas grand-chose à faire pour empêcher ces appels importuns.

Sylvain Hudon a fait des démarches auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC). L'organisme lui aurait conseillé de changer de numéro de téléphone. Par contre, ce n'est pas simple étant donné qu'il fait des affaires.

Par ailleurs, M. Hudon se demande pourquoi il reçoit ce genre d'appels, malgré le fait qu'il ait retiré son numéro de la liste du CRTC (Liste nationale des numéros de télécommunication exclus).

L'organisme nous a répondu par courriel que l'inscription à cette liste «aidera à réduire, mais non à éliminer complètement ces appels» qui proviennent d'on ne sait où à travers le monde.

Le CRTC nous mentionne également qu'il n'a pas l'autorité ni le pouvoir d'enquêter sur les appels de nature frauduleuse et qu'il s'agit plutôt de la responsabilité des corps policiers.