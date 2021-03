Gestion du projet de tramway: des commerçants satisfaits

La Société de développement commercial (SDC) Saint-Roch s’est montrée satisfaite des façons de faire de la Ville de Québec en vue du chantier majeur du tramway.

C’est ce que François Lebel, président de la SDC, a fait savoir au Journal, jeudi.

«Les canaux de communication sont très bien établis avec la Ville, a-t-il fait remarquer. On nous a promis des réunions de chantier à toutes les semaines. Nous sommes très optimistes avec ce qui est annoncé, même si c’est un chantier majeur.»

Selon M. Lebel, «c’est le fun de savoir que des programmes de compensation existent. Mais nous, on préfère aller en amont. Moins les gens vont être impactés, moins on va avoir besoin d’aller chercher des aides. Quand tu prends l’avion, on te montre comment te servir d’un gilet de sauvetage, mais tu ne veux pas avoir à l’utiliser».

De son côté, Étienne Grandmont, directeur général d’Accès transports viables, a affirmé que «ça lance plus officiellement encore le projet de tramway. On s’avance dans le tramway avec les “pépines” pour vrai et on salue le fait que la Ville se préoccupe des effets que les travaux peuvent avoir sur les riverains».

Le militant environnementaliste espère par ailleurs qu’il y a encore bel et bien trois consortiums autour de la table pour faire jouer la concurrence et tenter ainsi de tirer les prix des soumissions vers le bas.

Réaction des élus

Chez les élus municipaux, Jean-François Gosselin a réagi jeudi par l’intermédiaire d’une vidéo postée sur Facebook.

Il a d’abord affirmé que ces travaux représentent davantage le déplacement de vieilles infrastructures souterraines qu’un véritable coup d’envoi du tramway.

Le chef de Québec 21 a réitéré que les citoyens pourront se prononcer sur le projet de transport en commun à privilégier lors de l’élection de novembre, puisque le contrat de construction du tramway ne serait accordé qu’à l’été 2022.

De son côté, Jean Rousseau, chef de Démocratie Québec, s’est réjoui du début des travaux en rappelant qu’il soutient le projet de tramway.

Il a cependant affirmé que certaines questions demeurent en suspens.

C’est notamment le cas de la zone précise qui sera choisie pour déterminer les commerces qui pourront bénéficier des aides financières.

L’enjeu des acquisitions de terrains dans le secteur de la rue du Chalutier demeure également entier, a-t-il insisté.