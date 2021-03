Des retraités de Groupe Capitales Médias en furie contre Legault

Alors que le gouvernement Legault distribue des millions de fonds publics à des entreprises liées à la riche famille Desmarais, comme Électrique Lion et AppDirect, des retraités du défunt Groupe Capitales Médias (GCM) l'accuse de favoriser les intérêts des mieux nantis au détriment d'ex-travailleurs comme eux.

«Cette colère est d’autant plus ressentie par 800 d’entre eux qu’ils subissent des coupes de leurs rentes de l’ordre de 26 à 29% depuis plus d’un an et que plusieurs perdront encore davantage avec l’acquittement de leurs droits causé par la terminaison de leur régime de retraite à prestations déterminées», ont fait valoir ces retraités par communiqué jeudi.

Contrairement à l’Ontario, leurs rentes de retraite ne sont pas protégées, déplore le groupe.

«Ainsi, à titre d’exemple, la plupart des retraités du journal Le Droit ainsi que les ex-employés du bureau du Soleil à Ottawa n’ont subi que peu, sinon pas de pertes... tout simplement parce qu’ils ont œuvré de l’autre côté de la rivière des Outaouais! », soulignent-ils.

La pilule ne passe pas

Pour eux, le prêt récent d’une cinquantaine de millions de dollars à Électrique Lion, détenue en partie par Énergie Power Corporation, et l'avalanche de nouvelles primes aux sept hauts dirigeants d’Investissement Québec (IQ) ne passent tout simplement pas.

«Selon la Fédération canadienne des retraités, ce sont plus de 4000 retraités québécois qui ont ainsi été pénalisés depuis trois ans seulement, soit ceux de Sears, du Groupe Capitales Médias et de Meubles Idéal de Saint-Charles de Bellechasse, sans compter 5700 autres retraités de Papier White Birch, Papier Fraser, Mabe et de la Minière Cliffs depuis 10 ans! », déplorent les retraités en colère.

