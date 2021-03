Désenchantée du système d’enseignement au Québec: «l’Ontario m’a fait de l'œil. J’ai cédé»

Depuis le 1er février, j’enseigne en classe virtuelle (de chez moi à Montréal) à des élèves francophones du secondaire de la région d’Ottawa. La formule est intense, mais elle fonctionne: 5 heures d’enseignement par jour.

On ne compte ici ni la préparation, ni la correction, ni les réunions de toutes sortes. Qu’importe, cela fait partie de mon travail de prof et c’est un choix que j’ai fait.

C’est également le choix d’un nombre grandissant de familles en Ontario qui ont décidé d’envoyer leurs enfants en classe virtuelle dans le contexte de la pandémie.

Au Québec, ni les familles ni les profs n’ont ce choix: les autorités proclament que les écoles doivent rester ouvertes pour le bien de «nos enfants». Bien d’accord, mais pas à n’importe quel prix.

Quant au bien de «nos» profs et de «notre» personnel scolaire, il semble que cela ne soit pas digne de mention. Un prof qui se respecte doit, bien entendu, se sacrifier pour la cause et surtout ne pas se plaindre même si sa santé est en jeu et ses conditions de travail plus lourdes que jamais pour un salaire de moins en moins compétitif. Méchant deal!

Le syndrome de Mère Teresa dans le milieu de l’éducation est fortement ancré dans notre psyché collective et surtout chez les enseignants qui sont, la plupart du temps, des enseignantes.

Ajuster les conditions salariales

La grille salariale des enseignants du Québec comparativement à celle de l’Ontario suscite un malaise: pourquoi une telle différence de salaire et si peu d’incitatifs pour recruter les enseignants les plus scolarisés?

En Ontario, un enseignant ayant 11 ans d’expérience et possédant une maîtrise touche un salaire de 17 000$ de plus que son pendant québécois. La valorisation de la profession passe par des gestes concrets et la hausse des salaires en est un.

Il faudrait aussi revoir les conventions collectives et le sacro-saint concept de l’ancienneté, relique des années 1970, qui maintient le milieu de l’éducation dans un étau et ne favorise pas les nouvelles façons de faire.

La valorisation pourrait aussi se manifester par l’adhésion à un ordre professionnel pour maintenir les normes et offrir de la formation continue. Un ordre professionnel des enseignants donnerait aussi un peu de lustre à une profession qui en a bien besoin.

Mon cœur voudrait enseigner au Québec, mais...

J’ai enseigné plusieurs années dans les écoles internationales à l’étranger où j’ai vécu des expériences riches sur le plan personnel et très formatrices sur le plan professionnel.

En 2018, après une quinzaine d’années de vie intenses à l’international, j’ai ressenti l’appel du fleuve. Ce fleuve Saint-Laurent qui représente pour moi l’essence même de mes racines.

À cet appel du fleuve s’est associé ce goût de contribuer à ma société et d’enseigner le français, chez moi, au Québec. Enseigner le français aux jeunes dont la langue maternelle est le français et aux nouveaux arrivants dont la langue d’usage deviendra le français. L’appel était fort, la mission noble. J’ai malheureusement déchanté.

Avec mes nombreuses années d’expérience et une maîtrise, il a fallu que je suive ce parcours du combattant des profs à statut précaire où, comme suppléant, on commence en bas de l’échelle dans les écoles publiques. L’échelle est basse, mais j’ai joué le jeu. J’ai fini par m’en lasser. La pandémie a fait le reste. L’Ontario m’a fait de l'œil. J’ai cédé.

Mon coeur voudrait enseigner au Québec, mais ma raison me dit que je mérite mieux. Nos profs, et par conséquent nos enfants, méritent mieux. La profession enseignante ne se résume pas au don de soi: elle doit inclure des conditions de travail dignes de professionnels. C’est une question de respect de la profession et de dignité collective.

Maude Boyer

Enseignante au secondaire en classe virtuelle en Ontario

Montréal