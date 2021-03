Dumas: «on est contents de recommencer»

Dumas remontera sur les planches de la salle La Tulipe ce soir, à 19 h. Le concert en sera un doublement symbolique pour le rockeur puisqu’il marquera la réouverture des salles en zone rouge, en plus d’être au même endroit où il avait joué, il y a six mois, la veille du reconfinement de l’automne.

Le 30 septembre dernier, Dumas donnait le coup d’envoi de sa nouvelle mini-tournée concept pour l’album Le cours des jours. Plusieurs spectacles avec distanciation devaient être présentés dans les semaines suivantes à Montréal, ainsi qu’à Sherbrooke et Québec. Malheureusement, quelques jours plus tôt, le gouvernement Legault annonçait le reconfinement des salles en zone rouge, à partir du 1er octobre, pour « 28 jours ».

Dumas, n’avait alors pu jouer qu’un seul autre concert, à Sherbrooke, car la ville était en zone orange. Puis, plus rien. Il aura fallu attendre 176 jours avant d’avoir à nouveau le feu vert à Montréal.

« On est contents de recommencer et en même temps surpris, indique le musicien. À un moment donné, je me disais que ça allait peut-être se rendre à juin [le confinement]. »

Réapprendre les paroles

Ces derniers mois, Dumas a tenté tant bien que mal de se garder actif et d’être prêt à remonter sur scène s’il devait y avoir une annonce rapide du gouvernement.

« Avant la tournée de l’automne, les musiciens et moi, on avait pratiqué sans arrêt pendant une semaine, dit-il. On était sur une erre d’aller. Et là, boum, tout a arrêté pendant six mois. Il a fallu que je réapprenne les paroles ! »

Le défi est d’autant plus grand avec ce spectacle qui revisite intégralement l’album Le cours des jours, que Dumas avait sorti en 2003. « Ce concept était censé durer un mois et demi. Mais avec la pandémie, je me retrouve pendant un an et demi en 2003. C’est un peu comme Retour vers le futur ! » dit le musicien en riant.

Au lieu de se laisser abattre par les nombreux reports de spectacles, Dumas a plutôt décidé d’embrasser pleinement le projet et il vient d’ajouter quelques villes à son calendrier, qui n’étaient pas prévues au départ.

En plus des trois concerts ce week-end, à Montréal, il reviendra au Cabaret La Tulipe en avril, mai et octobre. Il ira aussi à Québec, Brossard et Victoriaville. « Je me rends compte que le concert fait du bien aux gens, dit-il. On va en faire tant que les gens vont en vouloir ! »

Contrairement aux deux concerts qu’il a livrés l’automne dernier, Dumas jouera cette fois-ci devant des publics masqués. « Je n’y ai pas trop pensé, admet-il. Mais je crois que les gens seront plus détendus, car ils n’auront pas le stress de la proximité. Ça va juste créer une bonne ambiance. En plus, comme je ne reconnaîtrai personne dans la foule, je ne serai pas déconcentré [rires] ! »

► Dumas sera en concert vendredi soir, samedi et dimanche au La Tulipe, à Montréal. Pour toutes les dates : dumasmusique.ca

