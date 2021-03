Je suis réconforté d’être enfin vacciné

Bon, voilà, c’est fait !

Bill Gates m’a implanté sa puce sous la peau hier à 11 h 10 !

Il va pouvoir maintenant suivre mes moindres déplacements et me contrôler à distance...

AMENEZ-EN, DES VIRUS !

Sérieusement, c’est fou comme c’est réconfortant.

J’ai beau avoir vu le jour en 1961, année de naissance qui me permet d’être vacciné à Montréal, je me sens comme un athlète olympique russe après qu’il ait reçu sa piqûre dans les fesses.

Gonflé au max, prêt à me battre à mains nues contre n’importe quel microbe.

Et ce qui est le plus extraordinaire est que je n’ai rien senti. Même pas une petite brûlure.

En fait, c’est pour ma blonde que je paniquais. Elle a tenu à m’accompagner pour prendre des photos, mais elle a une peur bleue des aiguilles.

Quand elle a vu la seringue entrer dans mon bras, elle a failli s’évanouir et prendre une photo du plafond.

Ça va être beau quand ça sera son tour. J’espère que vous ne vous ferez pas vacciner à côté d’elle, vous allez dire à l’infirmière : « Surtout, ne me donnez pas le vaccin que vous venez de lui injecter, il a l’air d’avoir de drôles d’effets secondaires ! »

VIVE LA SCIENCE !

La première idée qui m’est venue en tête, une fois la dose de Pfizer circulant dans mes veines, c’est : « Vive la science ! Vive les scientifiques ! Vive la médecine ! »

Si seulement les problèmes sociaux qui nous accablent pouvaient se « guérir » de la sorte !

Vous imaginez ? Un vaccin contre la pauvreté, un vaccin contre la violence conjugale, un vaccin contre la parano anti-vaccin !

Dire qu’il y a des gens qui préfèrent se faire irriguer le colon ou s’enrouler dans du Saran Wrap plutôt que se faire vacciner...

Le vaccin est là, il est disponible, il ne vous coûte rien, ça prend deux minutes pour vous inscrire... et vous dites « Non merci » ?

Les plus grands savants du monde médical ont travaillé comme des fous pendant des années pour vous protéger, et vous passez votre tour ?

Parce que vous avez lu l’opinion d’un bozo chaudaille de 54 ans qui poste des messages sur l’ordi de sa mère quand celle-ci regarde des pubs de hachoirs à légumes ou de services de couteaux à steak à trois heures du matin ?

Savez-vous la chance que vous avez d’avoir accès à un vaccin ?

(Pour mes amis à l’extérieur de Montréal qui ne demandent qu’à se faire vacciner et qui grincent des dents en regardant ma photo, désolé de tourner le fer dans la plaie...)

NON AU PROGRÈS ?

Le vaccin est l’une des plus grandes conquêtes de l’histoire de l’humanité. L’an dernier, on a enfin éradiqué le virus de la polio sur l’entièreté du continent africain grâce à une campagne de vaccination massive ! La vie de millions d’enfants a été sauvée !

Dire Non au vaccin, c’est comme dire Non à l’écriture, Non à l’eau courante, Non à l’électricité !

Moi, après m’être fait vacciner, tout ce que j’avais envie de faire était de m’agenouiller devant une statue de Louis Pasteur.

Pour lui exprimer toute ma reconnaissance.

Et lui demander pardon pour mes contemporains qui saluent avec enthousiasme le retour de la grande noirceur.