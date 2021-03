La pandémie lui ouvre les portes du Palais Montcalm

En temps normal, un concert en tête d’affiche au Palais Montcalm aurait été inaccessible à Gabrielle Shonk. Or, nous ne vivons pas des temps normaux.

Vendredi soir, sur le coup de 19 h, l’artiste de Québec montera donc sur la scène de la salle Raoul-Jobin avec ses musiciens Simon Pedneault (guitare), Jessy Caron (basse) et Pierre-Emmanuel Bilodeau (batterie) pour interpréter des pièces de son premier album éponyme, paru en 2017, et des nouvelles qui pourraient se retrouver sur son prochain.

Pour Gabrielle Shonk, ce concert est « un côté positif de la pandémie ».

« Je n’aurais pas nécessairement fait la grande salle du Palais Montcalm, tandis que maintenant, étant donné que nous sommes en distanciation et que les artistes étrangers ne peuvent venir, ça leur permet de mettre de l’avant des artistes d’ici », se réjouit Gabrielle Shonk, qui a sauté sur cette belle occasion.

« J’ai vu plein de shows de grands artistes que j’aime beaucoup au Palais Montcalm, alors pour moi, c’est un honneur de jouer sur cette scène. »

Comme indiqué plus haut, la chanteuse profitera de l’occasion pour casser du nouveau matériel. Sept titres flambant neufs sont au menu.

En phase créative

Par contre, Gabrielle Shonk ne sait pas quand le nouvel album paraîtra ni même si des extraits seront dévoilés prochainement. Elle se dit encore en pleine phase créative, avec ses collaborateurs Jessy Caron et Jesse Mac Cormack. Elle fait équipe pour la première fois avec ce dernier.

« On se connaît depuis longtemps et nous nous étions toujours dit qu’un jour, on travaillerait ensemble. Ça fait maintenant un an et demi qu’on travaille l’écriture et les arrangements des chansons. »

Avec Mac Cormack, elle constate que sa musique dévie de la folk, son genre de prédilection. « Il amène un côté un peu plus synthétiseur au projet. Le premier album était organique, le prochain le sera un peu moins. La facture sera plus moderne. J’exploite davantage mes facettes jazz et soul. »

Le spectacle de Gabrielle Shonk au Palais Montcalm est offert en formule