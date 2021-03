Le Stade olympique est prêt pour le baseball, assure Michel Labrecque

Pas besoin de dépenser 500 millions de dollars et d’engouffrer des fonds publics dans la construction d’un nouveau stade avant de retrouver une équipe du baseball majeur à Montréal, assure le président-directeur général du Parc olympique.

«Le baseball, on est prêt à l'accueillir, avant, pendant, après, si jamais ils ont une équipe et ils n’ont pas de stade, on va être heureux de l'accueillir», a lancé Michel Labrecque au micro de Benoît Dutrizac.

Photo archives / Agence QMI

Michel Labrecque rappelle que le site, qui comprend 4000 places de stationnement, est desservi par deux stations de métro et bientôt trois stations du Réseau express métropolitain (REM).

«La Caisse de dépôt et placement Infra, ils disent qu’on est à 10 minutes du centre-ville, 15 minutes de la station Peel, alors on n’est pas si loin que ça», insiste-t-il.