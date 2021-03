Les achats en ligne plus populaire que jamais auprès des Québécois

L’an dernier, 78 % des adultes québécois ont réalisé au moins un achat en ligne, soit une hausse de 15 % par rapport à 2019.

L’augmentation est particulièrement prononcée chez les 55 ans et plus.

C’est ce que révèle une enquête de NETendance, rendue publique par l'Académie de la transformation numérique, qui relève de l’Université Laval.

La proportion de Québécois de 55 à 64 ans à avoir réalisé au moins un achat en ligne est passée de 48 % en 2019 à 77 % en 2020. Des hausses encore plus fortes proportionnellement ont été constatées au sein des groupes plus âgés pour atteindre 68 % en 2020 chez les 65-75 ans et 43 % chez les 75 ans et plus (43 %). Pour ces deux derniers groupes, il s’agit d’un bond de 32 points de pourcentage par rapport à 2020

Sans surprise, c’est le site web d’Amazon qui a été la plateforme préférée des acheteurs, qui y ont dépensé en moyenne 41 % des montants totaux de leurs achats. Plus d’un adulte sur quatre est maintenant abonné à Amazon Prime, contre une proportion de 12 % l’année précédente.

Après Amazon, ce sont les sites web de marchands québécois (25 %), de marchands canadiens (18 %) et de marchands étrangers (16 %) qui ont la faveur du public.

Pour certains, il était toutefois plus difficile d’identifier les produits québécois. Dans une proportion de 44 %, les répondants indiquaient avoir de la difficulté à le faire. Un nombre égal des acheteurs trouvait cela facile.

Lorsqu’ils se tournaient vers le web, les acheteurs cherchaient, dans la majorité des cas, des «vêtements, chaussures, bijoux et accessoires». Suivent ensuite la catégorie des «produits électroniques», puis celle des «musique, films et jeux vidéo».

Dans leur très grande majorité (92%), les acheteurs québécois se disaient satisfaits des délais de livraison pour les produits achetés en ligne en 2020. Parmi ceux ayant effectué un retour, 84% étaient également satisfaits de la facilité de la démarche.

