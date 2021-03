Les Oilers se sont ennuyés à Montréal

Pendant que l’attention des médias d’ici est dirigée vers l’état des troupes du Canadien, une équipe de la Ligue nationale continuait de s’entraîner à Montréal sans trop faire de bruit et dans un contexte plutôt morne.

En raison de l’annulation de leurs trois rencontres de la semaine face au Tricolore, les joueurs des Oilers d’Edmonton se sont littéralement tapé un séjour inutile au Québec. Normalement, l’organisation albertaine aurait simplement renvoyé ses hommes à la maison, sauf que les matchs prévus samedi et lundi chez les Maple Leafs de Toronto ont compliqué sa tâche. Elle a ainsi choisi de demeurer à Montréal avant de mettre le cap vers la Ville Reine, jeudi, et les dernières journées n'étaient pas consacrées au tourisme, mais plutôt à l’entraînement et au respect des règles de distanciation.

Aussi, les joueurs l’admettent : ils trouvent le temps long.

«C’est frustrant, ç’a été un défi mental, a déclaré l’attaquant Tyler Ennis au quotidien "Edmonton Sun". Cependant, c’est un petit obstacle que nous devons franchir. Beaucoup de clubs y ont fait face cette année. Il s’agit du premier que nous affrontons et ça se passe bien. Nous avons eu de bons entraînements et une activité d’équipe. Et un peu de repos ne fait jamais de mal à personne. Il nous faut demeurer concentrés, affamés et en forme.»

De son côté, l’instructeur-chef Dave Tippett semble avoir gardé sa bonne humeur quand il a été appelé à faire le compte-rendu de la séance de mercredi.

«Mike Smith a accordé deux mauvais buts et s’est chassé lui-même! Ce fut une journée agréable, a-t-il affirmé au site officiel des Oilers. C’est un peu différent, mais nous devons profiter d’un peu de temps d’entraînement pour travailler les aspects souhaités. Toutefois, il faut garder tout le monde dans un bon état d’esprit. Les gars ont du plaisir à jouer les uns contre les autres.»

En bonne position

Certes, la place avantageuse d’Edmonton dans la section Nord constitue un baume sur la plaie et la situation est plus facile à accepter. L’équipe a remporté sept de ses neuf derniers rendez-vous et se trouve au cœur d’une chaude lutte pour le sommet de la division. En date de jeudi, les Oilers occupaient le troisième rang avec 42 points, soit le même total que les Maple Leafs de Toronto et les Jets de Winnipeg. Les Oilers ont néanmoins joué plus souvent que leurs adversaires.

Avec les parties qui se succéderont encore plus rapidement d’ici la fin du calendrier, il sera ardu de réaliser plusieurs performances convaincantes consécutivement, mais ce sera la même réalité pour toutes les formations. Et les imprévus actuels font partie du métier de sportif professionnel depuis le début de la pandémie.

«Nous sommes préparés pour une dure saison, un calendrier difficile et des voyages compliqués. Nous sommes prêts à tout ce qui surviendra. Ce n’est pas ce que nous avions prévu, mais on se doutait que ça allait éventuellement arriver», a indiqué le défenseur Adam Larsson.