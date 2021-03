L’Océanic joue mieux, mais s’incline 4-2 face aux Cataractes

RIMOUSKI - L’Océanic de Rimouski a offert une très bonne performance face aux Cataractes de Shawinigan jeudi à Victoriaville, mais la troupe de Serge Beausoleil s’est tout de même inclinée 4-2.

Si l’Océanic a dominé la troisième période, ce sont les Cataractes qui ont inscrit les deux seuls buts, signés Olivier Nadeau, de l’engagement.

Rimouski a bourdonné à plusieurs reprises en zone adverse au troisième engagement et s’est buté au gardien de Shawinigan, Charles-Antoine Lavallée, Il a bloqué les 15 tirs de ses advaisaires.

L’Océanic ouvre la marque

L’Océanic a ouvert la marque en première période à la faveur d’un avantage numérique. Xavier Cormier (12e) a poussé le retour du lancer de Nathan Ouellet derrière le gardien Lavallée.

C’est le défenseur Frédéric Brunet qui avait initié la séquence en empêchant le dégagement des Cats avant de remettre à Ouellet à l’embouche du filet. La recrue de 17 ans gagne en confiance depuis une dizaine de matchs et joue avec l’aplomb d’un vétéran.

Les Cataractes ont cependant créé l’égalité dans la dernière minute de jeu de la première sur un boulet de Charles Beaudoin (8e) du cercle des mises en jeu, en avantage numérique. Isaac Ménard et Lorenzo Canonica ont préparé ce but.

Les Cataractes ont pris les devants 2 à 1 sur le 5e but de la saison de Jérémy Martin.

L’Océanic a créé l’égalité 2-2 lorsque Cormier a fait tout le travail pour revenir dans l’enclave en provenance du coin de la patinoire et décocher un bon tir, dont le retour est arrivé directement sur le bâton d’Adam Raska (12e) qui a lancé dans une cage déserte. Simon Maltais est aussi complice.

Par la suite, les deux équipes ont eu de bonnes chances. Creed Jones a volé Mavrik Bourque de la mitaine et Lavallée a bloqué Ludovic Soucy en échappé.

En bref

Serge Beausoleil était de retour derrière le banc après une suspension d’un match pour avoir lancé ses lunettes de protection en direction d’un arbitre, dimanche dernier.

Zachary Bolduc ratait la rencontre en raison d’une blessure subie en première période mardi.

On ignore toujours la nature et la gravité de cette blessure. Philip Casault et Mathis Gauthier remplaçaient Bolduc et Alexandre Lefebvre.

Le capitaine Nathan Ouellet est le finaliste de l’Océanic pour l’obtention du Trophée Marcel-Robert remis au joueur-étudiant de l’année dans le circuit Courteau.

L’Océanic attend de connaître sa prochaine destination et ses adversaires pour ses deux derniers matchs de la saison régulière du 31 mars au 2 avril.