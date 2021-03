Maguire en cure de rajeunissement

L’avenue Maguire sera méconnaissable après les travaux majeurs qui devraient se terminer en septembre prochain. Le projet important était déjà annoncé, mais la cure de rajeunissement doit commencer très bientôt, à la fin du mois d’avril.

Les travaux auront lieu entre la rue Sheppard et le chemin Saint-Louis. La place Charles-H.-Blais sera également réaménagée. Une scène s’ajoute au plan initial présenté l’an dernier. La longueur du projet global est de 425 mètres.

Deux priorités

Selon une consultation en ligne de la Ville de Québec, les répondants ont identifié la largeur des espaces réservés aux piétons sur les trottoirs et le verdissement comme étant des aménagements prioritaires sur Maguire. Environ 72 % des répondants se disent insatisfaits de l’aménagement actuel.

Actuellement, deux voies de circulation et deux voies de stationnement sont disponibles avec des trottoirs étroits et usés, selon des résidents. Une voie de stationnement du côté ouest sera notamment retirée. À terme, le décor sera passablement différent autant pour les locaux que pour les visiteurs. Environ 65 arbres seront plantés et 1055 m2 d’espaces piétonniers seront aussi ajoutés.

Les trois phases des travaux se dérouleront de mai à septembre. L’accès aux commerces sera maintenu avec un programme de compensation pour les entreprises. La rue devrait être libérée chaque jour dès 16 h à compter du 31 mai.

Des signaleurs et un nettoyage journalier ont aussi été prévus pour minimiser les inconvénients. Il faudra néanmoins être un peu plus patient pour quelques mois.

Plus conviviale

« C’est un chantier qu’on souhaite avoir planifié au maximum », a expliqué Émilie Villeneuve, membre du comité exécutif et conseillère du district de Saint-Louis–Sillery.

Deux séances d’information ont eu lieu jeudi pour les commerçants et les citoyens. Les questions portaient principalement sur la végétation, la circulation et les stationnements. Les mécontents étaient absents ou silencieux.

Selon la Ville de Québec, le réaménagement de l’avenue Maguire vise à favoriser le commerce en créant une artère plus conviviale avec un aménagement urbain.