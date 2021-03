Marc Dupré au Centre Vidéotron en janvier 2022

Le Centre Vidéotron procède à une première annonce de concert depuis le début de la pandémie. Un peu moins de quatre ans après sa dernière performance dans l’amphithéâtre de Québec, en 2018, Marc Dupré y fera un retour le 22 janvier 2022.

Actuellement en plein enregistrement de son prochain album, Marc Dupré viendra présenter ses nouvelles chansons dans le cadre d’un spectacle baptisé Où sera le monde, apprend-on dans un communiqué de presse diffusé jeudi après-midi.

Les billets seront mis en vente dimanche, le 26 mars, au coût de 52,75 $, taxes et frais inclus.

C’est le premier spectacle à noircir l’agenda du Centre Vidéotron pour 2022, année qu’on espère être celle de la relance des grands événements au Québec.

Des concerts de Megadeth et Lamb of God (31 juillet) ainsi que de Lara Fabian (2 octobre) sont à l’horaire de l’amphithéâtre en 2021, mais il est loin d’être certain qu’ils pourront avoir lieu. Au Centre Vidéotron, on dit être en attente d’une décision des artistes concernés.