Pour une offensive en logement social dans la Capitale-Nationale

Madame la ministre responsable de la région, Geneviève Guilbault,

En ce jour du dépôt du budget par votre gouvernement, nous aimerions prendre le temps de vous rappeler les besoins pressants en matière de logement de bien des citoyennes et citoyens de la région dont vous êtes responsable, notre merveilleuse Capitale-Nationale.

Ce rappel nous paraît d’autant plus pertinent au terme d’une année au cours de laquelle les Québécoises et les Québécois ont passé plus de temps que jamais entre les quatre murs de leur domicile. Les effets du confinement dans des logements insalubres ou inadéquats sur la santé mentale de la population ont été largement documentés depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Pour certains, la situation de conciliation travail-école-famille a été inconfortable et pour d’autres, carrément invivable, faute d’espace suffisant.

Or, les effets dramatiques de la crise du logement vont bien au-delà des inconvénients temporaires provoqués par la crise sanitaire actuelle. La difficulté, voire l’impossibilité de trouver un logement abordable entraîne bien des effets pervers : les infections se propagent, des femmes restent dans un milieu violent faute de pouvoir se loger ailleurs, des enfants

grandissent dans des appartements insalubres et des locataires sont contraints de consacrer jusqu’à 50 % de leurs revenus au paiement du loyer. En tant que ministre de la Sécurité publique, une telle précarité devrait vous inquiéter au plus haut point.

Trop cher

Dans la région de la Capitale-Nationale, plus de 20 000 ménages paient trop cher leur loyer ou vivent dans des logements trop petits ou insalubres.

Selon la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), le coût moyen des appartements en location à Québec a enregistré dans la dernière année sa plus forte augmentation depuis 2011. Vous le savez comme nous, chaque dollar consacré au paiement du loyer est un dollar qui ne sera dépensé ni dans les commerces locaux, ni dans l’épicerie, ni dans l’achat de fournitures scolaires aux enfants, et encore moins dans des activités à vocation culturelle.

Madame la ministre, votre gouvernement s’est engagé à livrer avant 2022 les 15 000 unités de logement social promises par le gouvernement libéral qui vous a précédé.

Or, en mars 2020, un peu moins de 2500 de ces 15 000 unités avaient été livrées, faute de financement adéquat du programme AccèsLogis de la Société d’habitation du Québec. C’est bien peu pour endiguer la crise du logement actuelle et répondre aux besoins des quelque 457 375 ménages québécois qui consacrent plus de 30% de leurs revenus au paiement du loyer.

Un engagement

Mais ces unités promises par les libéraux et repoussées aux calendes grecques depuis plusieurs années ne suffisent plus pour combler les besoins en logement. Nous vous invitons, Madame la ministre, à prendre un pas de recul et à mesurer l’ampleur de la crise du logement actuelle – une crise qui, soit dit en passant, a été accentuée au fil des années par le laxisme et la démobilisation des gouvernements en matière de logement.

Nous vous demandons aujourd’hui de vous engager en faveur d’une nouvelle planification ambitieuse de construction de logement social et communautaire pour la région de Québec. Avec un financement adapté pour AccèsLogis, les promoteurs de logements sociaux de la Capitale-Nationale seraient enfin en mesure de développer des projets qui correspondent vraiment à la réalité locale sans avoir à faire des montages financiers avec des équilibres précaires.

L’heure est venue de mettre en place une véritable offensive en logement social et abordable pour répondre aux besoins criants de la population de la Capitale-Nationale.

Madame la ministre, la balle est dans votre camp.

– Catherine Dorion, députée de Taschereau et Sol Zanetti député de Jean-Lesage Québec solidaire