Janette Bertrand et le Centre de prévention du suicide de Québec (CPSQ) ont été désignés comme lauréats de la deuxième remise du Prix Hommage Guy Corneau (PHGC) dont la cérémonie officielle, animée par Laurent Paquin, se déroulera ce soir à 19 h et qui pourra être visionnée gratuitement en direct sur le Web à pointdevente.com .

Ce prix, de l’organisme Hommes Québec souligne l’apport d’une personne et d’un organisme ayant contribué de manière significative à l’amélioration de la santé et du bien-être des hommes. Figure emblématique et éducatrice populaire, Janette Bertrand a offert une tribune extraordinaire aux hommes et a contribué à l’amélioration de leur bien-être, notamment en invitant Guy Corneau et de nombreux hommes du Québec à sa table de Parler pour parler. Quant au Centre de prévention du suicide de Québec (CPSQ), organisme communautaire à but non lucratif, il offre depuis plus de 40 ans des services professionnels et spécialisés pour promouvoir la prévention et l’intervention auprès des personnes suicidaires, de leurs proches et des personnes endeuillées par le suicide. Le CPSQ et sa Fondation offrent également plusieurs programmes de formation pour la promotion de la demande d’aide chez les personnes qui vivent de la détresse.

Un merci sincère

Lise Boulanger, présidente des Aînés Regroupés de Charlesbourg (ARC), présidente du Comité Ami Des Aînés de Charlesbourg (CADAC) et présidente de Rêves d’Aînés, tient à féliciter, en son nom personnel et celui de tous ses membres, Vincent Dufresne pour sa nomination à titre de Chef de Montagne du Massif de Charlevoix. À titre de Conseiller municipal du district de Saint-Rodrigue, président d’ExpoCité, président de l’arrondissement de Charlesbourg et président du conseil municipal de la Ville de Québec, Vincent Dufresne a été, aux dires de Lise, d’une grande générosité et d’une grande disponibilité pour tous les aînés(es) de Charlesbourg. Elle veut, par mon entremise, le remercier publiquement. Sur la photo, Vincent Dufresne et Lise Boulanger.

Pour la relève à la pêche

L’encan de la Fondation de la faune, qui s’est terminé le 25 février dernier, a permis d’amasser 210 622 $ qui seront investis dans le programme Pêche en herbe de la Fondation de la faune, en collaboration avec son partenaire financier Canadian Tire, qui initie des jeunes âgés de 9 à 12 ans à la pêche sportive. La Fondation a aussi approuvé le financement de six nouveaux projets pour favoriser la connectivité des habitats dans les zones ciblées par l’initiative Corridors écologiques : une stratégie d’adaptation aux changements climatiques, pour une enveloppe totale de 167 600 $.

En souvenir

Le 25 mars 2011. Mgr Gérald Cyprien Lacroix entre officiellement en fonction à titre d’archevêque de Québec et de primat du Canada lors d’une cérémonie religieuse de plus de deux heures qui avait rassemblé 5 000 personnes, dont une quarantaine d'évêques et 250 prêtres, au Pavillon de la Jeunesse d’ExpoCité. Une première dans le plus vieux diocèse d'Amérique du Nord.

Anniversaires

Jean Brisson (photo), ex-animateur radio-télé à Rimouski et à la Lutte Grand-Prix (Si Dieu le veut), et magicien à ses heures, 90 ans...Benoit Therrien, président de Truck Stop Québec, 51 ans...François Drapeau, courtier immobilier. Son âge? Le par + 3...Justine Dufour-Lapointe, championne olympique à Sotchi, ski acrobatique (bosses), 27 ans...Danica Patrick, ex-pilote automobile américaine (NASCAR), 39 ans...Sir Elton John, compositeur et chanteur britannique, 74 ans...Janette Bertrand, animatrice, auteure et comédienne, 96 ans.

Disparus

Le 25 mars 2011 : John Dacres (photo), 83 ans, président fondateur des Nordiques de Québec et concessionnaire automobile JD... 2020 : Ellis Marsalis, 85 ans, jazzman américain patriarche d’une famille de grands noms du jazz... 2019 : Michel «Willie» Lamothe, 71 ans, fils de Willie Lamothe, bassiste québécois qui a notamment contribué à la fondation du groupe Offenbach avec Gerry Boulet... 2018 : André Bourbeau, 81 ans, ancien ministre libéral provincial, député de Laporte de 1981 à 2003... 2017 : Benoît Girard, 85 ans, acteur québécois... 2015 : Marc (Mike) Pagé, 80 ans, président-fondateur d’Électronique Inc... 2009 : John Edwin Blanchard, 76 ans, joueur de baseball des ligues majeures... 1999 : Cal Ripken père, 63 ans, joueur et gérant avec les Orioles de Baltimore.