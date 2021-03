Risques d’inondation: les autorités restent aux aguets avec la pluie à venir

Si les autorités craignent moins les inondations printanières cette année dans les régions de La Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, la pluie prévue dans les prochains jours appelle à la vigilance.

Même s’il est impossible de le prédire avec une certitude absolue, Éric Drolet, directeur régional de la sécurité civile et de la sécurité incendie, estime que des municipalités riveraines pourraient être épargnées par la crue des eaux, mais suggère quand même aux résidants de prendre des mesures préventives.

«C’est toujours difficile à prévoir, ça augure quand même bien de possiblement pas en avoir. Mais on est toujours à la merci de la température», dit-il. «Cette année, il y a peu de précipitations donc c’est un des facteurs qui aide. Il devrait avoir moins d’apport dans les rivières. On a quand même eu du beau temps.»

Précipitations

Cela dit, les prévisions météorologiques des prochains jours font en sorte qu’on n’est pas encore tiré d’affaires. «On annonce quand même des précipitations à partir de vendredi. Ça va faire beaucoup d’apport dans les rivières. Pour l’instant, il semble y avoir quand même de la place. Mais, des glaces pourraient bloquer (la circulation de l’eau)», explique M. Drolet.

Environnement Canada s’attend à des précipitations en Beauce et à Québec jusqu’à lundi inclus.

«À l’heure actuelle, on est en mode surveillance, tant au gouvernement que les municipalités riveraines», indique M. Drolet. Les autorités ont notamment à l’œil les rivières Chaudière et Saint-Anne.

Lorsqu’il y a des inondations, Beauceville est «souvent la première impactée», mentionne le directeur régional de la sécurité civile. Toutefois, «il y a beaucoup de maisons qui ont été démolies à Beauceville et à Sainte-Marie suite aux inondations de 2019, donc ça devrait toucher moins de personne si jamais il y avait des inondations.»

Eau libre

Mercredi, le niveau de vigilance avait été rehaussé à Beauceville, puisqu’un embâcle engendrait une hausse du niveau de l’eau. Cependant la situation s’est rétablie le lendemain et il n’y a pas eu d’impact pour les citoyens. «Les glaces ont quitté tout le centre-ville», a indiqué Paul Morin, directeur des communications à la Ville de Beauceville. «La situation est stable», a-t-il confirmé jeudi.

Les précipitations à venir en fin de semaine n’inquiètent par Sylvain Veilleux, directeur du service incendie de la Ville de Saint-Georges. «Il n’y a plus aucune glace sur tout la longueur du territoire de la ville, donc pour nous il n’est pas question d’embâcles», dit-il. «En plus l’eau est très basse pour la période. On anticipe aucun problème, même avec une bonne pluie.»

Trois types d’inondations

En eau libre : causées par une hausse du débit d’eau dans une rivière

Par embâcle : causée par des glaces qui bloquent la circulation de l’eau

Par submersion : causées par des phénomènes reliés au milieu maritime dans des zones côtières, comme des marées ou tempêtes

Source : Ministère de l’Environnement du Québec