Rivas-Jennings: c’est fait!

Il n’y a que les fous qui ne changent pas d’idée. Cette expression s’applique bien au boxeur américain Bryant Jennings qui a accepté d’affronter Oscar Rivas lors du premier combat de championnat du monde WBC des super-lourds-légers.

Le duel aura lieu le 18 juin à Montréal. Cependant, l’endroit de l’affrontement n’a pas encore été déterminé.

«Après la victoire d’Oscar le 16 mars dernier, j’avais mentionné que le combat contre Jennings branlait dans le manche, a souligné le promoteur Yvon Michel au Journal de Montréal jeudi après-midi. Voyant le manque d’intérêt du camp Jennings, on avait discuté avec le promoteur de Kevin Lerena, Rodney Berman, qui est classé no. 2.

«Le WBC avait même sanctionné le duel. Toutefois, le clan Jennings, Top Rank et le réseau ESPN sont revenus à la charge pour conclure une entente.»

Au début des négociations, Jennings voulait un montant assez important pour affronter Rivas. Selon nos informations, le réseau ESPN a décidé d’accepter la demande initiale de Jennings.

«J’ai reçu le contrat signé de Jennings dans les dernières heures. Quant à Rivas, il va le signer vendredi à notre bureau. Ça va officialiser le tout.»

On aura donc droit à un deuxième tome entre Rivas et Jennings. On se souvient que le protégé de GYM avait remporté le premier duel contre l’Américain, le 18 janvier 2019 dans l’état de New York.

Le combat était serré sur la carte des juges jusqu’au moment où Rivas avait mis fin au combat avec un knockout.

Les cotes d’écoute pour le duel entre Artur Beterbiev et Adam Deines sont sorties. À RDS, le duel a attiré une pointe de 150 000 téléspectateurs. Les dirigeants sont très heureux de ce résultat surtout pour un combat qui a été présenté en après-midi.