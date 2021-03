Un autre match de six points pour Zibanejad

Mika Zibanejad a poursuivi sa saison hors de l’ordinaire en amassant à nouveau six points dans un match, encore face aux Flyers de Philadelphie, alors que les Rangers de New York l’ont emporté 8 à 3 jeudi soir au Wells Fargo Center.

De toute évidence, le Suédois doit aimer ces matchs face aux Flyers. Il y a un peu plus d’une semaine, il avait obtenu six points dans la même période face à ses adversaires du jour.

Tout aussi efficace, Zibanejad a marqué trois fois en avantage numérique en une dizaine de minutes, entre la première période et la deuxième. Il a aussi ajouté des mentions d’aide sur le doublé de Pavel Buchnevich et sur le but de K’Andre Miller.

Ryan Strome (un filet et trois passes) et Adam Fox (cinq mentions d’aide) n’ont pas été en reste lors de ce festival offensif. Même Alexis Lafrenière s’est invité à la fête en inscrivant son cinquième de la saison en fin de rencontre.

Dure soirée toutefois pour Carter Hart, qui a été chassé de la rencontre après avoir accordé cinq filets sur seulement 11 tirs.

Victoire russe à Washington

À Washington, tous les buts des Capitals ont été inscrits par des Russes dans une victoire de 4 à 3 face aux Devils du New Jersey.

Dmitry Orlov, Alex Ovechkin et Evgeny Kuznetsov (deux fois) ont déjoué tour à tour Mackenzie Blackwood pour permettre aux «Caps» de l’emporter.

Ce n’est toutefois pas l’autre Russe de l’équipe, le gardien Ilya Samsonov, qui a récolté la victoire, puisque c’est Vitek Vanecek qui était d’office devant le filet de l’équipe locale. Le Tchèque a bloqué 21 des 24 rondelles dirigées vers sa cage.

Une 16e défaite pour les Sabres

Les choses vont de mal en pis pour les Sabres de Buffalo, qui ont subi un 16e revers consécutif en s’inclinant 4 à 0 devant les Penguins à Pittsburgh.

Le gardien Casey DeSmith s’est dressé tel un mur devant les Sabres en repoussant les 36 tirs dirigés vers lui. Il a ainsi signé son deuxième blanchissage de la saison.

Sur le plan offensif, Jared McCann a touché la cible deux fois en avantage numérique. Radim Zoharna et Jake Guentzel ont inscrit les autres buts des Penguins. Pour sa part, Sidney Crosby a amassé trois aides.

C’était le directeur général Kevyn Adams qui était derrière le banc des Sabres puisque l’entraîneur-chef par intérim Don Granato a dû se placer en isolement. L’entraîneur adjoint Matt Ellis a également dû entreprendre le protocole de la COVID-19.