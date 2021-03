Saint-Roch: un premier grand chantier pour le tramway

Pour «sécuriser les échéanciers» du mégaprojet, les travaux préparatoires d’insertion du tramway dans le quartier Saint-Roch débuteront dès le mois d’avril. La Ville de Québec promet de minimiser les impacts sur la population et d’offrir davantage de flexibilité au programme d’aide financière des commerçants de ce secteur.

C’est ce qu’on a pu apprendre lors d’une présentation technique des travaux qui avait lieu jeudi matin à la Ville de Québec.

«Saint-Roch, c’est le premier grand chantier préparatoire au tramway. Il y a un grand souci de notre part pour bien faire les choses, a assuré Daniel Genest, directeur du bureau de projet. De par son cadre urbain, le quartier Saint-Roch présente des défis importants. Ça va prendre une planification rigoureuse et une bonne coordination. Saint-Roch est dans les travaux qui sont ceux les plus compliqués.»

Le but avoué de l’administration municipale est de commencer ce chantier le plus tôt possible pour faciliter le travail du futur consortium qui aura le contrat de construction.

Dans un premier temps, les travaux vont se concentrer, en bonne partie, sur les rues Dorchester et de La Couronne. Il s’agit essentiellement d’optimiser les voies de circulation et de dévier les réseaux souterrains (Hydro- Bell...) de sorte à ce qu’ils ne se trouvent pas sous la plateforme «fiabilisée» du tramway.

Même si des voies de circulation automobile seront généralement maintenues, il faut s’attendre à des déviations pour les automobilistes et pour les usagers du transport en commun. On promet la mise en place d’itinéraires alternatifs et une bonne communication avec les résidents du secteur pour minimiser les impacts. On assure ainsi avoir «bien appris les leçons» des travaux chaotiques réalisés sur la route de l’Église, à Sainte-Foy, en 2019.

Flexibilité pour les commerçants

Pour limiter l’impact sur la portion commerciale du quartier, la Ville a choisi d’attendre la mi-octobre pour débuter les travaux dans le secteur des rues Saint-Joseph et du Parvis.

Le programme de compensation touchera 139 commerçants du secteur. Ces derniers sont admissibles à une contribution de 30 000$ (dont un premier versement de 5000$ qui nécessite peu de paperasse). Pour rendre le programme plus accessible, le seuil de perte de bénéfice brut passera de 15% à 5%.

Aussi, il sera possible pour les commerçants d’utiliser des états financiers déjà déposés aux agences du Revenu pour obtenir le deuxième versement de 25 000$.

«Un léger délai» à récupérer

De façon plus générale, M. Genest a admis qu’il existe désormais «un léger délai» et «une pression sur l’ensemble de l’échéancier» du tramway. Se félicitant de l’adoption récente du projet de loi 67 qui permet à la Ville certaines adaptations réglementaires pour son projet, l’administration municipale espère toujours que le décret gouvernemental verra le jour au début avril et que l’appel de propositions pourra être lancé à la fin avril.

Prévue initialement en mars 2022, la signature formelle d’un contrat avec un des trois consortiums présélectionnés est désormais projetée pour juillet 2022. «On travaille fort pour récupérer ce délai», a ajouté M. Genest sans vouloir élaborer quant aux possibles coûts associés à ce retard.

La mise en service du tramway est toujours prévue à l’horizon 2026-2027.