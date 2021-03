Vaccins: Biden annonce un objectif de 200 millions d’injections dans ses 100 premiers jours

WASHINGTON, États-Unis | Le président américain Joe Biden a fixé jeudi un objectif de 200 millions d’injections de vaccin contre la COVID-19 dans ses 100 premiers jours à la Maison-Blanche.

« Nous aurons procédé à 200 millions d’injections d’ici mon centième jour en fonction », a dit le président démocrate dans sa première conférence de presse. Le 18 mars, il avait annoncé que l’objectif de 100 millions de vaccinations durant les 100 premiers jours de son mandat serait atteint le lendemain, au 58e jour de son mandat.

« Je sais que c’est ambitieux. Deux fois notre objectif initial. Mais aucun autre pays au monde ne s’est approché, loin s’en faut, de ce que nous faisons. Je crois que nous pouvons le faire », a ajouté Joe Biden.a Jeudi matin, la Maison-Blanche a annoncé la mise en place d’un plan de 10 milliards de dollars pour corriger les inégalités d’accès au vaccin, dont souffrent notamment les minorités ethniques.

L’objectif est d’atteindre « les populations les plus durement touchées et les plus vulnérables, les populations les plus à risque en raison du virus », a déclaré M. Biden.

