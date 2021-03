Photos courtoisie

La Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ) a présenté récemment les 13 jeunes étudiants-athlètes du Programme de bourses de la Fondation Laurent Duvernay-Tardif (FLDT) qui se sont partagé 19 500 $ en bourses individuelles de 1500 $ chacune. Âgés de 12 à 15 ans, ces jeunes ont été retenus grâce à leurs accomplissements sur les plans sportifs, scolaires et artistiques. Voici les 4 boursiers que j’ai retenus : Christophe Bastien, 13 ans, Beauport (triathlon) ; Thomas Béland, 13 ans, Saint-Ferréol-les-Neiges (ski de fond) ; Abigaël Levasseur, 14 ans, Saint-Augustin-de-Desmaures (basketball) ; et Vincent Nepton, 14 ans, Saguenay (judo-38 kg). La Fondation LDT croit que l’activité physique tout comme la créativité sont des facteurs fondamentaux pour l’épanouissement des jeunes et pour leur réussite éducative.

Le vent dans les voiles

Tony Fournier (photo), président et associé de la firme Ecce Terra, arpenteurs-géomètres, m’annonce l’acquisition de la firme Bussières, Bérubé, Genest, Schnob (BBGS), qui compte deux succursales et une équipe de plus d’une quinzaine d’employés, de la région de l’Outaouais. Par cette acquisition, Ecce Terra poursuit son développement au Québec dans le marché de l’arpentage, très actif autant dans le domaine foncier que dans les projets d’infrastructure d’envergure. Afin de répondre aux nombreuses opportunités d’affaires, Ecce Terra procédera dans les prochaines semaines à l’ajout à l’équipe actuelle de deux professionnels et de trois techniciens en arpentage qui permettront d’appuyer les clients de l’Outaouais dans tous leurs projets. Avec ses 75 professionnels répartis dans neuf bureaux, Ecce Terra est l’une des plus importantes firmes d’arpenteurs-géomètres au Québec. ecceterra.com

Saison annulée

La petite église de Sainte-Pétronille (photo), de l’île d’Orléans, n’accueillera pas de musiciens cet été. Les administrateurs et la direction de la société annoncent avec regrets l’annulation de la 38e saison estivale de concerts de Musique de chambre à Sainte-Pétronille. Le signe distinctif de Musique de chambre à Sainte-Pétronille, c’est l’expérience musicale unique créée par le cadre intimiste de l’église. Or, les facteurs de risque liés à la COVID-19 ainsi que l’incertitude entourant l’évolution de la pandémie ne sont pas négligeables et c’est pourquoi le conseil d’administration a pris la décision d’annuler la saison 2021. Jacques Grisé, le président de l’organisme, invite les fidèles abonnés, les partenaires assidus et les généreux souscripteurs à maintenir leur appui pendant cette période critique, car Musique de chambre à Sainte-Pétronille redoublera d’efforts pour offrir à l’été 2022 une saison inoubliable.

En souvenir

Le 26 mars 1921. Le Bluenose, goélette canadienne de pêche et de course conçu par William Roué et construit par la firme Smith and Rhuland, est mise à la mer en ce jour. Son nom provient du surnom donné aux Néo-Écossais. C’est cette goélette qui apparaît sur nos pièces de monnaie de 10 cents.

Anniversaires

François Paradis (photo), député de Lévis (CAQ), et président de l’Assemble nationale, 64 ans...Stéphanie Lapointe, gagnante de Star Académie 2004, 37 ans...Mathieu Gratton, humoriste québécois, 45 ans...Joachim Alcine, boxeur québécois d’origine haïtienne, 45 ans...Roch Voisine, chanteur québécois, 58 ans...Steven Tyler, chanteur américain (Aerosmith), 73 ans...Diana Ross, une chanteuse de soul, de pop et de rhythm and blues américaine, 77 ans.

Disparus

Le 26 mars 2020 : Mark Blum (photo), acteur américain qui a travaillé au théâtre, au cinéma et à la télévision... 2018 : Darlene Cates, 69 ans, actrice américaine (Gilbert Grape) ... 2016 : Jim Harrison, 78 ans, écrivain américain... 2015 : Luc Lachapelle, 61 ans, ancien arbitre de la LHJMQ durant 22 saisons... 2013 : Carmen Drapeau (Bédard), 83 ans, astrologue à la radio dans les années 1980 (CKCV) ... 2011 : Geraldine Ferraro, 75 ans, 1ère femme présentée par un grand parti à la vice-présidence des États-Unis... 2005 : Gérard Filion, 95 ans, journaliste et acteur majeur de la Révolution tranquille... 2010 : Lucille Després 79 ans, comédienne et animatrice à la radio (CHRC) ... 1973 : Noel Coward, 72 ans, l'enfant chéri du théâtre britannique... 1923 : Sarah Bernhardt, 78 ans, la grande tragédienne.