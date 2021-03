Christa Deguchi médaillée de bronze à son retour

(Sportcom) – La judoka canadienne Christa Deguchi participait à une première compétition en plus d’un an et la championne du monde des moins de 57 kg a gagné une médaille de bronze lors de la première journée du Grand Chelem de Tbilissi, en Géorgie.

Classée troisième au monde dans sa catégorie, Deguchi a remporté ses trois premiers combats en moins d’une minute. Elle a ensuite été défaite en demi-finale par la Géorgienne Eteri Liparteliani, 22e au monde. Cette dernière a été vaincue en finale par la Kosovare Nora Gjakova.

«C’était bien de la voir en action à nouveau, a souligné l’entraîneur Sasha Mehmedovic. Elle a commencé la journée de façon très convaincante avec ses trois premiers combats. Elle était en train de gagner sa demi-finale, mais une petite erreur a mené à une contre-attaque de la Géorgienne. Christa a su revenir et aller chercher la médaille de bronze.»

À son dernier combat, Deguchi a vaincu par waza-ari la Serbe Marica Perisic en prolongation. Lors de sa dernière compétition, la Canadienne avait gagné l’or au Grand Chelem de Paris en février 2020. Précédemment, elle avait aussi mérité l’or au Grand Prix de Montréal en 2019, ainsi qu’à deux Grands Chelems lors de cette même année (Ekaterinbourg et Paris).