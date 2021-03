De l’inquiétude chez Bergevin

Que Marc Bergevin montre quelques signes d’inquiétude, d’autres diront d’impatience, c’est normal.

Après tout, il a bâti la présente édition du Canadien en ayant un modèle d’affaires bien étoffé. Le plus important, c’était de donner une nouvelle personnalité à son équipe qui, dans une situation normale, aurait raté encore une fois le tournoi printanier en 2020.

Il a pris les bonnes décisions. En cours de route, il a modifié quelques pages de son modèle d’affaires en congédiant son entraîneur-chef Claude Julien, en cédant son équipe à Dominique Ducharme et en invitant Alex Burrows et Sean Burke à se joindre à la grande équipe. Mais, aujourd’hui, il est confronté à un rival qui ne lui donne aucune chance. La COVID-19 frappe. Elle attaque sournoisement, se moquant parfois des barricades sanitaires que l’on dresse devant elle.

Mais on ne connaît aucun directeur général qui ne s’inquiète pas. Ils ont plusieurs chats à fouetter et, en fin de compte, les résultats doivent répondre aux attentes des propriétaires.

Bergevin ne fait pas exception à la règle. Sauf que les événements de la semaine, jumelés à une course où aucun compromis n’est toléré, c’est comme plonger dans l’inconnu.

Hier, il a refusé carrément de jeter le blâme sur un joueur à l’origine de toutes les actions prises par la Ligue nationale et aussi, ne l’oublions pas, après consultation avec le département de la santé publique. Et, il a parfaitement raison. Dans le contexte actuel, avec toutes les restrictions qu’on impose pour la sécurité de tout le monde, la COVID-19 fera encore des victimes. Elle trouvera un moyen pour créer une certaine diversion. Elle se donnera une nouvelle identité.

Un cas de variant

Maintenant, plus que jamais, on parle d’un variant. C’est exactement ce qui frappe le Canadien. Bergevin a confirmé qu’il s’agissait d’un cas de variant et que la Ligue nationale de hockey n’avait voulu prendre aucun risque.

Le directeur général s’est arrêté sur cette explication.

Il n’a pas voulu aller plus loin et on peut comprendre. Il tente d’être transparent dans ses propos, mais, parfois, il y a des explications qui doivent demeurer à l’interne.

Pourquoi ?

Parce qu’il y a la liste du protocole de la Ligue nationale, alors que chaque semaine on identifie les joueurs n’ayant pas évité le virus. On dresse une liste impliquant uniquement les joueurs. Joel Armia et Jesperi Kotkaniemi apparaissent sur cette liste.

Par contre, plusieurs personnes gravitent dans le quotidien des patineurs : entraîneurs, soigneurs, préposés à l’équipement et ainsi de suite. Ça explique, dans une certaine mesure, la décision d’annuler les quatre matchs que devait disputer le Canadien cette semaine.

Calendrier éreintant

Il est évident que Bergevin et son groupe devront maintenant composer avec l’adversité. Un calendrier plus éreintant, des joueurs qui n’auront pas sauté sur la patinoire pendant sept jours avant de reprendre le collier lundi prochain, c’est préoccupant. Une situation délicate, surtout à ce stade-ci de la saison, plonge tous les intervenants dans une longue réflexion. Un défi de taille attend donc les décideurs de l’organisation. Ils ont tous les moyens à leur disposition pour s’adapter à un événement inattendu. J’imagine que depuis l’annonce de l’annulation des quatre matchs, on a déployé toutes les ressources de l’entreprise pour tenir les joueurs occupés et pour s’assurer qu’ils ne perdront pas la forme.

On verra bien à partir de lundi prochain si les décideurs du Tricolore ont bien réagi face à une nouvelle expérience au niveau de la gestion quotidienne. Il est certain que l’on parlera d’une inactivité qui compromet le synchronisme, qui amenuise l’énergie.

Mais, si on attaque le problème avec doigté, le Canadien s’en tirera. D’autant plus que présentement, l’équipe ne joue pas, et, pourtant, sa position au classement de la division Nord s’améliore. Le Canadien demeure au quatrième rang, mais il a réussi à gonfler l’écart qui le sépare des Canucks de Vancouver et des Flames de Calgary qui ont perdu deux matchs depuis le début de la semaine.

Il ne reste plus que 25 matchs à disputer... mais en 42 jours.

Disons que l’on comprend un peu l’inquiétude du directeur général.

Mais n’avait-il pas insisté sur la profondeur de son équipe en début de calendrier ?

On verra bien... !

Des 25 cents par terre...

La situation n’était-elle pas invitante pour Marc Bergevin ?

Son équipe est à l’écart de la compétition pour une période de huit jours, donc, le moment n’était-il pas bien choisi pour solliciter ses homologues américains ?

Mais on dit souvent qu’il faut être deux pour danser le tango.

Pas d’argent

Quand on lui a parlé de la période pour compléter les changements au niveau des effectifs, Bergevin a eu une réaction spontanée. Il a clairement indiqué qu’il n’avait pas l’argent pour s’aventurer sur le marché des transactions.

Faut-il le croire ?

Plusieurs de ses homologues de la Ligue nationale disent non. Il est reconnu pour être un directeur général imprévisible, qui frappe au moment où personne ne s’y attend.

Sauf que le plafond salarial lui cause des soucis. Il n’a pas d’espace pour manœuvrer.

Ekholm intéressant

Mais quand vient le temps de trouver des 25 cents sur le plancher, les plus rusés y trouvent toujours une solution. Et Bergevin est un rusé.

Le dossier du défenseur Mattias Ekholm doit sûrement attirer son attention.

Le prix exigé par les Predators est un choix de premier tour, un joueur de la Ligue nationale et capable d’avoir un impact au sein de sa formation, et un joueur prometteur.