Délices de Pâques et d’érable

Qu’ont en commun le pâté de Pâques du Roi du boudin, les produits d’érable de Ma Cabane en Gaspésie, la tarte cocotte de Ricardo, les gâteaux aux Mini Eggs de La Bûche Glacée, les beignes aux patates de Beignes d’Antan et les bouquets colorés d’Élodie Fleuriste? Ces produits pourraient tous garnir votre table de Pâques et du temps des sucres, en compagnie d’autres délices dénichés aux Galeries Gourmandes des Galeries de la Capitale. Produits de la mer, fromages et charcuteries, épices, pains et viennoiseries, desserts originaux, saucisses, produits du canard... Imaginez quel festin ce sera!

Photo Stéphane Audet

Faites vos emplettes en savourant de la tire d’érable dans une ambiance des plus chaleureuses les 27, 28 mars et 2, 3 avril (12 h à 15 h) et pour prenant part à la chasse aux chocos en famille le samedi de Pâques (12 h à 15 h).

Les Galeries Gourmandes regroupent près de 20 artisans et producteurs d’ici qui ajouteront de la saveur à vos repas printaniers. Que ce soit pour un brunch traditionnel, un festin de la mer, une dégustation de charcuteries et de fromages, des saucisses pour le premier barbecue de l’année, des pains de toutes sortes, des gourmandises sucrées, des produits du canard ou des épices qui rehausseront toutes vos recettes... C’est l’abondance!

Photo Beignes d’Antan

