Dumas: c’est reparti!

Il aura fallu patienter six mois, mais l’attente en aura valu la peine. Vendredi, pour la première fois en 176 jours, les salles de spectacles en zone rouge ont pu rouvrir. Dumas était ainsi de retour au La Tulipe pour poursuivre sa tournée qui s’était brusquement arrêtée l’automne dernier.

L’excitation était palpable à notre arrivée sur la rue Papineau, vendredi. Même si le concert devait commencer une quinzaine de minutes plus tard, vers 19 h [couvre-feu oblige], nous pouvions encore apercevoir une longue file à l’extérieur du cabaret.

Une fois arrivés dans la salle, nous avons pu constater que les tables avaient été bien séparées pour permettre la distanciation. Au lieu des 530 spectateurs habituellement permis en formule cabaret, la salle ne pouvait désormais accueillir que 171 personnes masquées.

« Mesdames et messieurs, bienvenue au La Tulipe, a dit un message préenregistré. Nous sommes très contents de vivre ce retour avec vous. »

Des frissons

Une fois les lumières fermées, des frissons nous ont envahis quand nous avons aperçu les musiciens arriver sur les planches. Après des mois à regarder des spectacles virtuels, allions-nous vraiment assister à une performance en chair et en os ?

Le 30 septembre dernier, Dumas n’avait pu donner qu’un seul concert à Montréal de sa nouvelle tournée concept qui porte sur son excellent album Le cours des jours, sorti en 2003.

Quelques jours plus tôt, le premier ministre Legault avait annoncé que le Québec en zone rouge devait se reconfiner le 1er octobre.

Le concert que nous avions alors vu de Dumas était très spécial. Nous savions que nous ne pourrions plus revoir de spectacle avant une bonne période.

Vendredi, la soirée était tout aussi spéciale. Elle marquait bien sûr la réouverture des salles en zone rouge. Mais aussi, avec les variants qui se sont installés et la troisième vague qui pointe à l’horizon, on était en droit de se demander si le concert de vendredi n’allait malheureusement pas être une parenthèse avant une autre fermeture.

Peu importe, nous n’allions pas bouder notre plaisir. En fait, il était impossible de rester de marbre devant la prestation de Dumas et de ses musiciens (Jocelyn Tellier, à la guitare, François Plante, à la basse, Vincent Réhel, aux claviers, et Jean-Phi Goncalves, à la batterie).

Un écho au confinement

« Je suis le cours des jours à demi éveillé », a chanté Dumas d’entrée de jeu. Des paroles écrites 18 ans plus tôt, mais qui avaient soudainement un écho avec le confinement de plusieurs mois que nous venions de vivre. N’avions-nous pas passé une grande partie de 2020 à « suivre le cours des jours à demi éveillés » ?

Le groupe a enchaîné avec l’explosive Vénus qui nous a encore procuré des frissons de joie. La version très rock de la pièce et l’absence de concerts live depuis six mois ont fait que chaque instrument était percutant et transperçait notre corps.

À un certain moment, les éclairages vaporeux nous ont presque fait croire que nous rêvions. Mais non, c’était bel et bien un vrai concert que nous avions devant nous. Après des mois de confinement, le plaisir en a vraiment été décuplé.

♦ Dumas retournera présenter son concert du Cours des jours au La Tulipe samedi soir et dimanche, ainsi que d’autres dates en avril, mai et octobre. dumasmusique.ca