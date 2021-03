Illustration évidente des faux avantages de la pandémie

Séparée depuis peu de mon ex-conjoint, j’étais fin seule quand la pandémie a frappé le monde entier, dont le Québec où je vis. Après plusieurs mois de tergiversations de sa part, j’avais fini par prendre moi-même la décision de mettre un terme à une relation qui n’allait vers nulle part depuis un bon moment.

Et voilà que mon conjoint des six dernières années se décide à me faire savoir que je suis « la femme de sa vie », que « ... jamais je ne trouverais mieux que lui pour m’accompagner », et que « ... les dix ans qu’il a de plus que moi sont loin de constituer un obstacle à notre avenir commun. Au contraire ! » Et je vous évite ses commentaires plus que positifs sur mes performances sexuelles qui seraient soudainement devenues exceptionnelles, alors qu’elles avaient franchi la barre du 0 % ?

Je me retrouve donc à la case départ avec un homme qui refuse d’admettre ses torts et qui tente de me remettre la responsabilité de la rupture entre les mains. Quoi faire avec ça ? Comme je me sens fléchir, croyez-vous que je sois en train de me faire avoir par un beau-parleur ?

Perdue

Si vous étiez convaincue du bien-fondé de votre décision, en quoi une relance de votre ex-conjoint pourrait vous faire chanceler de la sorte et penser autrement ? S’il n’a pas été à la hauteur pendant six ans selon vos dires, qu’est-ce qui ferait qu’il y soit soudainement, jusqu’au point de revenir dans vos bonnes grâces ? Je pense que ce garçon joue sur vos cordes sensibles et qu’il sait très bien s’y prendre. À votre place, je me méfierais.