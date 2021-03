Kia Québec se démarque

En plus d’être le tout premier concessionnaire de l’histoire de Kia Canada à s’implanter dans une ville majeure, Kia Québec rayonne à l’international en obtenant le Prix Prestige Platine de Kia Motors. Cette distinction est décernée à seulement 2% de tous les concessionnaires Kia du monde entier pour l’excellence dans l’application des normes et dans la satisfaction de la clientèle. Kia Québec ressent une grande fierté envers tous ses employés pour ces honneurs.

En consultant dès maintenant le site internet kiaquebec.com, il est possible de repérer le type de véhicule neuf recherché et de le configurer pour qu’il devienne le véhicule de rêve de son propriétaire. Et ce, que ce soit une petite voiture, un utilitaire sport, une voiture à faible consommation de carburant, une voiture hybride ou une voiture électrique! Le site présente aussi une foule de voitures d’occasion en inventaire et met en perspective les modèles les plus populaires ici. Passez également chez le concessionnaire situé au 855, rue Marais, pour être charmés.