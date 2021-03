La F1 en chiffres

47

Photo AFP

C’est le numéro qu’a choisi Mick Schumacher en F1. Ce n’était pas sa préférence, dit-il, lui qui aurait opté pour le 4, son chiffre fétiche, ou le 7 en référence au nombre de titres acquis par son père Michael. Mais comme ils sont déjà pris par des pilotes actifs (Lando Norris et Kimi Räikkönen respectivement), Schumacher a fait une combinaison des deux.

23

C’est le nombre d’escales, du jamais-vu en F1, inscrites au calendrier en 2021. Le coup d’envoi sera donné à Bahreïn dimanche et la dernière course est prévue le 12 décembre à Abou Dhabi. Reste maintenant à savoir si, comme l’an dernier, la pandémie ne forcera pas certains promoteurs à reporter, voire annuler, la présentation de leur Grand Prix respectif.

35

Photo Adobe Stock

L’Arabie saoudite est le 35e pays à accueillir une épreuve dans l’histoire de la F1. L’événement se déroulera du 3 au 5 décembre sur un tracé urbain aménagé dans les rues de la ville de Djeddah, au bord de la mer Rouge.

2

Photo AFP

Avec Lance Stroll et Nicholas Latifi, le Canada est l’une des cinq nations à avoir deux représentants en F1 cette année avec la France, l’Allemagne, l’Espagne et la Finlande. La Grande-Bretagne domine ce tableau avec trois porte-couleurs : Lewis Hamilton, Lando Norris et George Russell.

4

Photo AFP

Avec le retour de Fernando Alonso, embauché chez Alpine (ex-Renault), le plateau de la F1 comptera quatre champions du monde. Les autres sont Lewis Hamilton, qui vise le record absolu de huit titres, Sebastian Vettel (4) et Kimi Räikkönen (1). L’Espagnol, lui, a été couronné à deux reprises, en 2005 et en 2006.

3

Photo AFP

Ils sont trois pilotes à entamer leur carrière en F1 ce week-end. L’Allemand Mick Schumacher et le Russe Nikita Mazepin feront équipe au sein de l’écurie Haas, alors que le Japonais Yuki Tsunoda a été recruté par AlphaTauri.

79

Photo AFP

Lance Stroll, qui entame sa cinquième saison à temps plein en F1, disputera à Bahreïn dimanche le 79e Grand Prix de sa carrière. Chez les pilotes canadiens, seul Jacques Villeneuve le devance avec 163 départs. Gilles, le père de Jacques, occupe le troisième rang avec 67 participations. Après seulement une saison, Nicholas Latifi se classe déjà quatrième avec 17 présences.

41

Photo AFP

Le vétéran Kimi Räikkönen est, à 41 ans, le pilote le plus âgé en F1, lui qui célébrera son 42e anniversaire de naissance le 17 octobre prochain. Quant au revenant Fernando Alonso, il aura 40 ans le 29 juillet. Depuis l’an dernier, le Finlandais est le pilote le plus expérimenté de l’histoire avec 330 départs en F1 devant le Brésilien Rubens Barrichello (323) et Alonso (312).

100

Photo AFP

Il ne manque que cinq victoires à Lewis Hamilton pour atteindre le plateau des 100 réussites en F1, et deux positions de tête pour en détenir 100 également.

2000

Photo AFP

Le Japonais Yuki Tsunoda, qui aura 21 ans le 11 mai, est le premier pilote de l’histoire né dans les années 2000 à détenir un volant à temps plein en F1.

118

Photo AFP

L’Espagnol Carlos Sainz est le pilote actif qui compte le plus de départs sans victoire en F1 avec 118. Lance Stroll est deuxième à 78. L’Italien Andrea De Cesaris détient le record peu enviable de 208 courses sans avoir réussi à monter sur la plus haute marche du podium.

1120

Photo AFP

C’est le nombre de palmiers autour du circuit de Bahreïn, où aura lieu le premier Grand Prix de la saison 2021, dimanche.

60

La F1 a réduit de 60 minutes (30 en matinée et 30 en après-midi) le temps de piste des essais libres du vendredi. Elle expérimentera, par ailleurs, la tenue de courses sprint de 100 kilomètres le samedi à l’occasion des Grands Prix de Grande-Bretagne, d’Italie et du Brésil.